OVO JE PRAVO ZNAČENJE REČI VALA, MORE I BRE: Čujemo skoro ih svaki dan na ulici, a malo ko zna odakle i kako su došle u naš jezik

U običnom govoru naših ljudi: na ulici, pijaci ili drugde, u svakidašnjim razgovorima, prepirkama, veseljima, pa čak i u pesmi, vrlo često mogu se čuti uzvici vala, more i bre.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Te su reči toliko česte da su ponegde postale prave pravcate poštapalice: upotrebljavaju se po navici, bez ikakvog smisla i potrebe.

Šta znači VALA?

Reč vala, koja se čuje i kao vlaj i valah, primili smo iz turskog jezika, gde znači isto što i naše “bogami”. Mi je upotrebljavamo i u značenju: “zaista”, “doista”, “bogme” ili “bome”, “baš”, “e baš” i sl.

Reč vala može se naći i u nekim književnim delima. Tako u “Priči o kmetu Simanu” Ive Andrića Siman kaže agi: “Može, vala, i ovo što se zove tvoje postati moje, kao što je i bilo.”

foto: Shutterstock, Ilustracija

Tu se vala moglo zameniti našim “bogme” ili “bome” ali ga Andrić ipak nije zamenio. On je hteo da verno da govor bosanskog kmeta i zato je ostavio reč vala, koja u narodnom govoru nekih krajeva još živi.

Na taj su način, kao i vala(s govorom ljudi iz naroda) i reči more i bre ušle u književna dela.

Šta znači MORE?

More je uzvik grčkog porekla. Nekad, u starom grčkom jeziku, more je značilo: “budalo!” Danas čak ni kod samih Grka izraz more nema tako pogrdno značenje, ali se izvesna oštrina ipak zadržala, pa njime najčešće izražavamo pretnju ili negodovanje.

foto: Profimedia

Kad neko nekom želi da zapreti, obično povišenim glasom, u ljutnji kaže:

“More, pokazaću ja tebi!”

Ili, negodujući: “Ne može to, more, tako!”

Uzvik more ušao je i u narodnu pesmu. Tako se, na primer, u pesmi “Kraljević Marko ore carske drumove” Turci obraćaju ljutito Marku:

“More, Marko, ne ori drumova!”

A on im odgovara: “More, Turci, ne gaz’te oranja!”

foto: Printscreen

Uzvikom more mogu se izražavati i drukčija osećanja: divljenje, čuđenje, odobravanje i sl.

Sigurno ste imali priliku da čujete onu divnu vranjansku pesmu: “Dude, mori, Dude, lepa li si…” Tu je divljenje izraženo rečju mori, koja znači isto što i more, samo što se u tom obliku ponegde izgovara pri obraćanju osobi ženskog pola.

Uzvik more bio je u našem jeziku, u govoru, veoma čest, pa je od njega načinjen i glagol morekati (pored morekati se), koji znači: “obraćati se nekom uzvikom ‘more’ “. Taj je glagol zabeležio još Vuk Karadžić u svome Srpskom rječniku.

Šta znači BRE?

Uzvik bre primili smo od Turaka, a oni su ga, po svoj prilici, preuzeli od Grka. Teško je utvrditi šta je ta reč nekad značila, ali danas se njome najčešće izražava pretnja, čuđenje ili podsticanje.

foto: Shutterstock

Njome se skreće i pažnja sagovorniku na nešto što se u govoru želi istaći. Inače uzvik bre može se, bar u Srbiji, veoma često čuti. U vas su, verovatno, na stadionu, ili u prepunom autobusu, u gužvi, ne jednom opomenuli: “Što se, bre, guraš?!” A takvih primera možete i sami navesti još mnogo.

Reči vala, more i bre i sl. upotrebljavaju se samo u tzv. “običnom”, svakodnevnom govoru, i to u određenim krajevima našeg jezičkog područja. Srbijanci, recimo, najčešće govore more i bre.

foto: Shutterstock, Ilustracija

One ne pripadaju našem književnom jeziku u celini. Zato se ne upotrebljavaju u službenom saobraćanju: nastavi (na časovima), na ozbiljnim sastancima, u službenoj prepisci i sl. U svakoj prilici upotreva uzvika bre, ili pak morekanje, nije, dakle, dobro ni pristojno.

(Kurir.rs/Stil)

Bonus video:

04:12 MATERNJI JEZIK - TEŽI OD STRANOG? Milica Rabrenović za Kurir TV o tome Zašto je maturantima SRPSKI JEZIK NAJSLABIJA TAČKA?