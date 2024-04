DA LI STE SE IKADA ZAPITALI ZAŠTO HIRURZI NOSE PLAVE ILI ZELENE UNIFORME? To nikako NIJE SLUAJNO, razlog može da vam spasi život

Većina nas se verovatno nikad nije zapitala zašto su lekarske uniforme plave ili zelene. To je karakteristika koja se razumljivo zanemaruje kada se žuri u hitnu pomoć s bilo čim, od slomljene ruke do nekog drugog teškog stanja. No, jedan tiktoker sada tvrdi da ove zelenkaste nijanse nipošto nisu slučajnost ili modni odabir, već služe vrlo korisnoj svrsi.

Student urologije iz SAD, Hanter Norton, na TikToku je nedavno podelio video u kom objašnjava zašto, na primer, crvena boja ne dolazi u obzir, piše Mirror.

To je pre svega zato što je crvena previše slična boji krvi, pa ju je teže uočiti u potencijalno opasnim po život situacijama - naročito kada je pacijent na operacionom stolu. Objavljujući šaljivi video s igranjem uloga na svom profilu, objasnio je: "Ako imamo krv na crvenoj uniformu, mislite li da bismo to mogli dobro da vidimo?" Plus, krv na svetloplavom ili zelenom ne izgleda baš kao krv, pa je manje strašna."

Prema izdanju Today's Surgical Nurse iz 1998, ova praksa je bila norma u bolnicama još od ranog 20. veka, nakon što je jedan hirurg pionir prešao s bele na zelenu uniformu. Lekari su u početku odabrali belu jer je to "boja čistoće", ali Scienceline sugeriše da zelena zapravo deluje bolje, služi kao potpuni kontrast crvenoj i omogućuje da se krv odmah istakne.

Crvene uniforme su takođe izbegavane jer mogu da podstaknu nešto što je poznato kao "alter efekat". Odnosno, kada je oko dugo fokusirano na crvenu ili roze boju mozak može da postane neosetljiv na tu boju, pa tako crveni signali u mozgu nestaju. Gledajući na trenutak u zelene nijanse oko se lakše ponovo privikava na crvenu i time lakše uočava ljudska oštećenja u telu.

Hanterov TikTok susreo se sa stotinama iznenađenih korisnika, a mnogi su prethodno bili uvereni da je zelena boja odabrana iz sasvim drugih razloga. Jedna osoba je napisala: "Mislio sam da je to delom zbog psihologije s pacijentima, da zelena i plava opuštaju i smiruju pacijente." Na to mu je odgovorio student urologije i dodao: "I to!"

Međutim, drugi pratioci, koji takođe rade u medicinskoj struci, tvrdili su da su njihove bolnice odustale od trenda zelenih uniformi. "Ipak, u Australiji su crvene", komentirala je jedna osoba, a druga se uključila: "Ironično, filipinski Zavod za zaštitu od požara ima uniformu s kamuflažnim printom u narandžastoj boji."

