MESEC BIKA I RETROGRADNI PLUTON POMERAJU GRANICE: Predstojeći period najavljuje NEOČEKIVANE PROMENE svim horoskopskim znacima

Bik je znak koji simboliše stabilnost i red. Astrolozi predviđaju da će nakon intenzivnog uticaja Ovna, Bik konačno doneti smirenje i predah, a fiksna zemaljska energija podstaći će vas na razmišljanje i donošenje racionalnih odluka.

Tokom ovog astrološkog perioda, vaša sreća može da se kreće u dva smera.

Moguće je da ćete imati neočekivanu želju da počnete iznova, posebno ukoliko već duže vreme želite nešto da promenite.

Uticaj retrogradnog Merkura će konačno prestati 25. aprila. Imaćete priliku da dobro razmislite i konačno rešite nerešene probleme.

Iskoristite ovo vreme mudro, kako biste izbegli ponavljanje grešaka.

OVAN

Sezona Bika doneće Ovnovima važne spoznaje. Moguće je da će se u vašem životu dogoditi neočekivani događaj, koji će vas primorati da preispitate svoje planove za narednih šest meseci. Maj će početi pomalo dramatično, jer ćete morati da donosete važne odluke u vašim vezama.

foto: Profimedia

Tokom retrogradnog Plutona, lekcije iz prošlosti uvek isplivaju na površinu.

Što se tiče finansija, stvari će ići dobro. Živite najbolje trenutke u svom životu, ne odstupajući od sopstvenih vrednosti.

BIK

Bikovi, Sunce ulazi u vaš znak i vašu prvu kuću identiteta, pa je vreme da isplanirate nešto zaista posebno. Moguće je da ćete morati da eksperimentišete.

foto: Profimedia

Krajem aprila, bićete prinuđeni da se odlučite šta zaista želite i da se potrudite svim snagama da to zadržite, ili da odustanete i to zauvek pustite. Usresredite se na veze koje vas ispunjavaju snagom, a ne na one koje kontrolišu vaš život.

Retrogradni Pluton može značajno da promeni vašu karijeru. Pripremite se za iznenadni uspeh i priznanje.

BLIZANCI

Sezona Bika će imati odlučujući uticaj na vaš život. Stvaranje fizičkog i mentalnog prostora za razmišljanje, može dovesti do neverovatne i neočekivane odluke.

foto: Profimedia

Maj će doneti važno preispitivanje – počećete drugačije da se odnosite prema svom životu. Moguće da je vreme da se pozabavite svojim skrivenim strahovima i brigama i pređete na sledeće poglavlje u životu.

Do kraja sezone Bika, moguće je da ćete se osećati kao da ste se konačno izlečili od svih svojih trauma.

RAK

Pravi prijatelji treba da upotpunjuju vaš život, a ne da stvaraju nepotrebne probleme. Kada sunce u Biku uđe u vašu jedanaestu kuću zajednice i prijateljstva, možda ćete početi da preispitujete svoje veze.

foto: Profimedia

Kosmička energija će vam pokazati ko su vam pravi prijatelji. Do trenutka kada Pluton bude retrogradan u Vodoliji, 2. maja, možda ćete osetiti da je vreme da iskoristite svoju unutrašnju snagu.

Ono što radite zbližava ljude. Budite spremni za nove projekte, koji će biti početak važne faze u životu.

LAV

Sezona Bika će vas podstaći da razmislite o svojim dostignućima. Zapitajte se ko je pored vas, kada budete slavili svoje pobede – ispostaviće se da je to jedini odnos koji je zaista bitan.

foto: Profimedia

Maj će doneti mnoge pobede, ali važno je da budete na oprezu, pošto će u vašem okruženju biti osoba koje su sklone kleveti. Lična i profesionalna dostignuća će vam pomoći da napredujete na lestvici karijere.

Uživajte u uspehu – radili ste dugo i naporno da biste postigli svoje ciljeve.

DEVICA

Device, vreme je da život koji želite da živite pretvorite u stvarnost. Kreirajte je ju dok Sunce u Biku stabilizuje vašu devetu kuću duhovnih, fizičkih i obrazovnih putovanja.

foto: Profimedia

Krenućete u novom pravcu. Međutim, možda ćete morati da napravite postepenu, ali značajnu promenu u svom načinu života, počevši od 2. maja.

Sledeći meseci mogu vas podstaći da promenite svoju dnevnu rutinu i navike. Na tom putu ćete se suočiti sa nekim poteškoćama, jer ćete morati da izađete iz svoje zone udobnosti.

VAGA

Razmislite o onome šta zaista šta cenite, jer Sunce u Biku daje blagoslov u vašoj osmoj kući imovine i dugova. Ovaj period može naglasiti vaše finansijske mogućnosti i status.

foto: Profimedia

Vreme je da konačno požnjete plodove napornog rada. Međutim, u vašem privatnom životu može doći do nesporazuma.

Važno je da budete strpljivi i razumete partnerov stav.

ŠKORPIJA

Stabilne veze ne moraju biti dosadne. Možda je vreme da promenite stvari u svakodnevnoj rutini. Umesto da gravitirate dramljenju i argumentima, iskoristite ovu energiju da se fokusirate na izgradnju čvrste osnove.

foto: Profimedia

Retrogradni Pluton može izneti na videlo neke dugotrajne traume i bol iz vaše prošlosti. Dok se oporavljate od ove epizode, treba da shvatite da je vaša trauma iz prošlosti možda uticala na to kako sada doživljavate bliske odnose.

Ova spoznaja možda neće biti laka, ali će vam pomoći da stabilizujete svoj život.

STRELAC

Energija Bika će vas podstaći da usporite, kako biste konačno počeli da cenite lepe trenutke u životu. Uspostavljanje svakodnevnih navika pomoći će stvaranju udobnosti na duže staze.

foto: Profimedia

Moguće je da će vas preplaviti zahvalnost i da ćete početi da cenite život – koliko je postao lep, nakon perioda emocionalnih uspona i padova.

JARAC

Jarčevi, poslušajte romantika u dubini svoje duše. Sezona Bika će pojačati vaše želje i senzualnost. Mogući su neočekivani susreti i romantični sastanci.

foto: Profimedia

Posebna osoba će ući u vaš život neočekivano i iznenada i osetićete leptiriće u stomaku. Uživajte u ovom periodu i budite otvoreni za nova poznanstva.

VODOLIJA

Sezona Bika će vas naterati da se malo prizemljite. Poželećete da renovirate, ili barem da očistite i uredite svoj lični prostor na najbolji mogući način.

foto: Profimedia

Ova želja može odražavati duboke lične promene, kroz koje ćete proći tokom retrogradnog Plutona.

Ovaj tranzit će podstaći vaš rast i razvoj. Naravno, periodi transformacije mogu biti bolni, ali treba biti strpljiv na putu ka boljoj budućnosti.

RIBE

Sezona Bika će vas podstaći da proširite svoje vidike. Tranzit Jupitera i Urana može doneti neočekivana otkrića. Verovatno ćete saznati informacije, koje će vam promeniti život.

foto: Profimedia

Retrogradni Pluton biće period preispitivanja sopstvenih vrednosti i detaljnog promišljanja o pitanjima međuljudskih odnosa.

Moraćete da napravite neke promene u svom ponašanju i odnosu prema određenim ljudima.

(Kurir.rs/Luftika/J.M.)

Bonus video:

00:36 Među prisutnima je bila glumica Anica Dobra