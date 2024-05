"ĆERKU KAD OTAC ISTUČE POSLEDICE OSTANU ZA CEO ŽIVOT" Vladeta Jerotić objasnio kako utiču SVAĐE RODITELJA na decu i ko je kriv

Svađe roditelja mogu ključno da utiču na decu, naročito na njihovu psihu i to kako će se kasnije postaviti u životu prema konfliktnim situacijama.

Podsetimo se kako je o vaspitavanju dece govorio poznati srpski akademik, neuropsihijatar i književnik Vladeta Jerotić.

„Pitali su me šta je gore? Kad se dete razmazi ili kad su roditelji preterano strogi? Ako treba birati, bolje razmaženo, nego dete koje raste u preteranoj strogosti. Jer, ipak, to dete se kroz život u kojem nije više u centru pažnje, nekako koriguje. Ali ako u sebi dete nosi strah i inferiornost, to ostaje za čitav život…Kad su me to pitali, dosetio sam se svojih roditelja i njihovog vaspitanja. Imali su dobar brak, bio je patrijarhalan, ali je bilo prepirki i svađa. Pazite – svađe i prepirke nisu isto.

Dok ima prepirki ima i ljubavi. Jer, sa 20 godina volimo na jedan način, sa 30 na drugi, sa 40 na treći. Ako smo sazrevali. Ako nismo, onda ništa, imaćemo tri braka. Jer i sa 30 hoćemo da volimo kao sa 20, pa sa 40 ponovo. Jer ne sazrevamo u ljubavi. Savremena psihologija kaže da zreli ljudi ne postoje. Postoji samo put ka zrelosti.

Moji pacijenti koji su dolazili u uzrastu od 15 do 20 godina, u 90% slučajeva su krivili roditelje. Doduše, u većini slučajeva su i bili u pravu. To je ono, kad ih roditelji smatraju za beslovesno biće, pa se grubo svađaju pred detetom, a ono ima dve, tri godine. Nije to tek tako prepirka, to je još i normalno, a kad počnu svađe, loše će se završiti. Rastavom braka, neće moći da odrastu kako treba, i ko je onda kriv?

Pitanje krivice je poseban problem. Dete jadno, sa dve godine, zavuče se pod sto, igra se tamo, naravno da ne razume. Ali sve dolazi do njega, sve upija. Kasnije će celog života biti uplašeno ili će se i ono svađati u svom braku. Kao kob neka.

Ćerka, ovo vam pričam iz moje prakse. Imala je oca alkoholičara, maltretirao je i nju i majku. A ta ista ćerka, sutra se uda isto za alkoholičara, koji čak nije ni bio takav kad su se uzeli.

Sin, s druge strane, buntovan, pruža otpor, buni se protiv oca s pravom, a kad postane otac, ponaša se potpuno isto. Iste ružne reči, batine. A kad smo kod batina, u Americi I Evropi, dete sa šest godina može da okrene telefon ako udare dete. Da li je to preterano, ne znam? Kažu da je batina iz raja izašla, ali to nije tako dobro.

Mene je otac tukao kad god sam zaslužio. Nikad dete nemojte tući, ako niste potpuno sigurni da je zgrešilo namerno, i među decom ima zlopamtila. Ćerku kad otac istuče, a to je bilo toliko retko, jednom je istukao otac i posledice ostanu za ceo život, a znate kakve su posledice? Jedna varijanta je da će naći muža koji će je tući ili će reagovati na grube reči.

Razlikujte pokorno od poslušnog. Čovek je pokoran iz straha, a poslušan iz ljubavi. Uh, kako vole roditelji kad im je dete poslušno i mirno. Nije to tako dobro. Treba se malo i pobuniti. Imate, s druge strane i tvrdoglave i inteligentne dece s kojima nije lako. I nije isto da li imate jedno ili više dece. Blizanci se rode pa budu različiti. Ne možete ih isto vaspitavati i jedno i drugo“, prenosi zelenaucionica.com.

