MARKO (21) ZATEKAO ŠOK PRIZOR ISPRED KUĆE: Bio u tajnoj vezi, a na dan njenog venčanja, zbog ovog SUROVOG običaja, sve se saznalo

Srbija je zemlja tradicije, a Srbi ljudi koji čuvaju običaje. Međutim običaji ne moraju uvek biti lepi i za sve prijatni. U sremačkim selima postoji jedan običaj od koga, kažu, strahuje svaka devojka pred udaju.

Kada dvoje mladih treba da se venčaju, najčešće noć pred svadbu, meštani iz sremskih sela bacali bi slamu i perje u dvorišta bivših momaka, devojke koje se udaje. Ujutro kada bi osvanula slama u nečijem dvorištu, saznalo bi se sa kim je sve pre braka bila mlada.

Ovo je priča o običaju zbog koga strepe mladići u sremskim selima.

Priču o slami i o perju za emisiju "EXPLOZIV" na Prvoj televiziji pričaju meštani sela. I u ovoj priči ne znas se da li je teže biti momak ili devojka, muškarac ili žena.

- To je nekada bilo dok sam je bio mlad. Da se to sve radilo krijući. Da se ne zna ko je to radio, a da se uradilo to - rekao je Slobodan Garašanin.

Ko je bacao slamu i perje? U čija dvorišta i zašto? Pisanih tragova nema. Zato ovu priču prvi put javno pričaju svedoci i akteri iz dva sremačka sela.

U selu Karlovčić, opština Pećinci, živi Marko. Ima 21 godinu i pre godinu i po dana, jednoga jutra, zatekao je slamu ispred svoje kuće. On je poslednji primer o kome se i danas priča.

- Mi smo bili u tajnoj vezi, pošto znali samo par mojih drugara. Čuo sam nešto bio da ona ima drugog dečka, ali ja nisam u to verovao. Ja sam samo njoj verovao u ovo što smo pričali, nisam toliko bio u tome. Došlo je to kada je ona pravila to devojačko veče. Ja sam bio s mojim drugarima, ja sam video preko društvenih mreža da se to dešava. Ja sam tužan, došao kući, legao da spavam. Sutra dan sam radio, ujutru ustao za prvu smenu. Izlazim iz dvorišta i ima šta da vidim.

- Nije baš prijatno. To smo mi krili od ostalih i na taj način su mnogi saznali...

Dok je Marko svedočio slami namenjeno i baš njemu, Milan iz Kupinova ima nešto drugačije iskustvo. On nam danas priča priču iz ugla jednog roditelja, koji je ovu slamu ni kriv ni dužan morao da čisti.

- Pre jedno, četiri, pet godina, moj stariji sin, bio je u vezi sa jednom devojkom i raskinuli su. Nisam ulazio u detalje ko je tu kriv. Da li je on prevario nju ili ona njega. Uglavnom, ona se udala. Ja ujutru ustajem. On je otišao na rad u Sloveniju, nije tu uopšte. Ja ujutru ustajem i vidim cela ulica ispred moje kuće patosirana slamom. Znači, ja sam morao dva sata da čistim to.

Tradicionalni svadbeni običaji u Sremu

Iako nama ovaj običaj zvuči surovo prema Sremicama, jer slama i perje otkrivaju njenu ljubavnu prošlost. Meštani tvrde da je ipak teže momku u čijem dvorištu slama osvane. Jer nije mogao da zadrži devojku, pa se ona udala za drugoga.

Meštani kažu da je devojkama zbog ovog i skakala cena, jer je to značilo da vredi.

- Pa zaista nije najprijatnije. Nekada su te ljubavi bile i u tajnosti, a i onda celo selo sazna ko ti je nekada bio momak. Ogovara se, eto vidiš, udala mu se devojka. Nije valjda bio je dobar - pričaju meštani.

Objašnjavaju da su birali mlađe devojke kako slame ispred kuće ne bi bilo.

- Uvek su momci išli na to mlađe. Na to mlađe, da joj ti pokažeš neko iskustvo koje ti imaš. I koje poseduješ. Jer ja sa 22, sa 23 godine više ću pokazati onoj koja ima 18 godina, nego onoj koja ima 28 godina.

Dušanka je etnolog i antropolog. Istraživala je godinama svadbene običaje ovog kraja. I potvrđuje da konkretnih zapisa o ovom običaju nema. Odnosno, pisanih informacija o tome od kada datira, zašto se, na primer, vezuje samo za Srem, i njena saznanja su samo plodi iskustva sa terena.

- To su običaji koji su u tom trenutku imali su neku svrhu, a to jeste da se zaštite mladenci po svaku cenu, bez obzira da li će neko drugi iz zajednice biti povređen na taj način. Vremenom je taj običaj izgubio svoj prvobitni značaj i postao je zabavan događaj.

A mladence su štitili jer se verovalo da su baš na dan venčanja podložni uticaju od zlih sila.

- Naročito u toj fazi kada mladu iz njene porodične kuće odvode u neku novu kuću, da je ona tada najizloženija uticaju zlih sila. U ovom slučaju bacanje slame ili pleve na kuću, u dvorište, osobe koja je bila verena ili je trebala da se uda ili da se oženi, a nije, na taj način se skretala pažnja na neku drugu kuću i na neku drugu porodicu.

Počinoci se najčešće nikad ne saznaju. Sve se svede na nagađanja koje su se nekad završavala i svađom.