TRI ZLATNA PRAVILA VASPITANJA DECE NAJPOZNATIJEG PSIHOLOGA: "Znam da su dosadna, ali budite uporni, tako ćete ih DOVESTI U RED"

Džordan Piterson je čuveni kanadski profesor kliničke psihologije na Univerzitetu Toronta, a njegovi stavovi utiču na ljude širom sveta. Prate ga milioni i obožavaju predavanja psihologa, a ovaj stručnjak se trudi da uvek saopšti neke praktične savete koji nam mogu olakšati život.

Teme njegovih predavanja su veoma raznolike. S jedne strane, najviše su ga proslavile oštre kritike postmodernizma i političke korektnosti. S druge strane, tu su saveti omladini kako da preuzmu odgovornost za svoje živote i kako da se nose s mnogim, sve bržim političkim i kulturološkim promenama. Trenutno važi za najvećeg borca za pravo slobode govora u Kanadi.

Na njegov rad, način razmišljanja i shvatanje sveta najveći uticaj imaju Dostojevski i Karl Jung. Objašnjavajući ljudsko ponašanje, nešto poput Junga, Piterson se koristi mitovima i religijom, smatrajući da se tu nalaze temelji filozofije današnje zapadne kulture.

Od kojih pravila nikako nije odstupao kada je vaspitanje dece u pitanju?

Piterson nikada umesto svog deteta nije činio ono što je moglo samo da uradi.

- To pravilo je pravo "smaranje" inače, jer potrebno nam je 15 sekundi da obučemo dvogodišnjaka, ali ako pustite dvogodišnjaka da se sam obuče, to se protegne na 15 minuta, ili pola sata, jurite ih po kući…haos! Ipak, ako im dopustite da nauče sami da se obuku, više ne morate da ih oblačite. Oni nauče da to rade sami! Isto radite i sa postavljanjem stola, sa svime što procenite da deca mogu da urade sama - rekao je Piterson jednom prilikom.

Evo koja su 3 pravila koja nikada nije kršio:

1. Vodite računa šta radite, a ne šta pričate, jer vas deca ne slušaju, već gledaju.

2. Dajte im priliku da budu samostalni i uvažavajte njihovo mišljenje i odluke.

3. Ponašajte se tako da ljudi budu srećni što ste sa njima, da im bude pirjatno u vašem društvu.

