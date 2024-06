VELIKI MESEČNI HOROSKOP ZA JUN 2024: Device žele aferu, Jarčevima preokret posle dve godine, a jedan znak će SVE ISTERATI NA ČISTO

Prema astrološkim prognozama, mesec jun donosi mnogim znakovima sreću i uspeh, ali biće i velikih promena kao i emotivnih komplikacija.

OVAN

Tenzija koja postoji u vašim emotivnim i bračnim odnosima će konačno biti manja. Osetićete staru snagu i imaćete mnogo više energije. Imaćete priliku da upoznate nove ljude, od kojih će neki smatrati da su vam potencijalni partneri. Vi prosto umete da pošaljete pogrešne signale i tako pravite situaciju koja zbunjuje.

Sredinom meseca očekuju vas putovanja i boravak van kuće. Velika je verovatnoća da ćete posetiti daleke destinacije i istražiti potpuno nove predele. Finansijski aspekt će u ovom delu meseca biti izuzetno problematičan, ali uz pozajmice prijatelja i porodice ćete prevazići sve prepreke.

Ako ste zauzeti, drugi deo meseca će biti izuzetno problematičan, pun iskušenja. Pokušajte da se iskontrolišete i da ne dozovlite da vam strasti upravljaju sudbinom.

BIK

Već na početku juna, osetićte da se mračni oblaci razilaze. Počećete da se osećate bolje, a probudiće se i vaš stari entuzijazam i optimizam. Partner će pronalaziti prave reči i povlačiti prave poteze, kako biste oboje funksionisali skladnje. Ljubavni odnos će vam biti izuzetno važan tokom meseca, konačno ćete taj aspekt smestiti na prvo mesto i to će vam prijati.

U poslovnom segmentu pred vama je dosta promenljiv mesec, tek tokom treće dekade osetićete smirenje. Promene će biti veoma česte, dešavaće vam se da ste jedan dan zadovoljni poslom, dok već narednog želite da date otkaz. Nesigurnost će biti konstantno prisutna.

Prijateljski odnosi će nailaziti na velika iskušenja i prepreke. Moguće je da ćete imati problem sa nerazumevanjem i da ćete zbog toga gubiti neke ljude koji su već dugo u vašim životima. Nagomilalli su se problemi tokom prethodnih godina i sada je došlo vreme da ih ili rešite ili prosto prekinte kontakte. Sa porodicom ćete imati neslaganja.

BLIZANCI

Do 20. juna sve će biti usmereno na ljubav i partnerske odnose. Spremite se na jedno veliko "čišćenje" loših situacija i odnosa sa voljenom osobom. To neće baš biti ugodno u svakom momentu, ali kroz tu situaciju morate da prođete kako biste znali šta da očekujete od partnera.

Preporuka je da ne dižete ruke od osoba koje su vam značajne. teško ćete prihvatiti poraze, raskide i ostavljanja, ukoliko ih bude.

Sredina meseca donosi krupne finansijske probleme iz kojih ćete se veoma teško izvući. Biće vam potrebna pomoć porodice ili prijatelja, ali u neke od njih ćete se u velikoj meri razočarati.

Poslednja nedelja u mesecu donosi velike poslovne uspehe. Ako ste planirali velike projekte, ostvarićete ih bez mnogo komplikacija. Izbegavajte saradnju sa Jarcem i Škorpijom, iako će vam se ukazati veoma primamljiva ponuda.

RAK

Početkom meseca učvrstićete sve veze sa osobama oko vas, primarno sa porodicom i partnerom. Voljena osoba će početi da ulaže mnogo više u vaš odnos, pa očekujte prijatna iznenađenja u vidu putovanja ili odlazaka na romantične večere.

Strasti će se rasplamsati i ponovo ćete osetiti leptiriće u stomaku. Ako ste slobodni, budite pažljivi, neko od vama bliskih ljudi će pokušati da stupi u vezu sa vama, ali iz koristi. Vi ste na moćnom položaju i pojedinci to žele da iskoriste.

Veoma je izraženo polje kreativnosti, što znači da ćete biti inovativni, ali istovremeno i veoma neorgnizovani. Ne uspevate da se snađete, pa zbog toga odustajete od ciljeva. Desiće se poboljšanje odnosa sa kolegama, a pojaviće se i solidne finansijske mogućnosti. Brojne zadatke ćete završavati u poslednjem trenutku, uz dosta panike. To će izazivati stres i dovesti do problema na zdravstvenom planu. Nemate naviku da razmišljate "na duge staze", a u junu će vam to biti potrebno.

LAV

Vaš vladar je u polju ljubavi, dece, kreativnosti i dobrog raspoloženja. U emotivnim i bračnim relacijama će vladati fini odnosi i razumevanje. Imaćete vremena da se posvetite partneru baš kako treba.

Pojačaćete izlaske, šetnje, putovanja i druženja. Komunikacija sa partnerom će biti na zavidnom nivou. Moguće je da će kraj meseca oboma doneti neke veće obaveze, pa ćete biti umorni i manje raspoloženi za ludovanja. Što se slobodnih Lavova tiče, u većem delu meseca bićete izuzetno šarmantni i neodoljivi suprotnom polu. Jednostavno, ljubavna sreća će vas pratiti i u ovom periodu možete osvojiti osobu koja vam se dopada.

Neki od vas mogu ući u prilično ozbiljan odnos i jako se zaljubiti u osobu sa kojom možete odmah planirati "na duže staze".

Na poslovnom planu ćete doživeti neuspeh i neprijatne situacije, naročito u drugom delu meseca. Ponekad ćete baš vi biti prvi za kritikovanje od strane nadređenih. Nemojte da vas to iznenadi, vi solidno obavljate svoj posao, ali će problemi nastajati zbog drugih.

Ulazite u višegodišnji period u kom ćete se mnogo ozbiljnije i odgovornije odnositi prema sebi i svom zdravlju. Shvatili ste kolike posledice imate jer ste zanemarili zdravstvene preglede.

DEVICA

Jun će vam doneti mnogo lepih stvari na poslobnom planu. Spremite se za prijatna putovanja ili događaje u kojima ćete uživati. Konačno ćete stvoriti osećaj da je sve na svom mestu i da ste svojim trudom došli do visokih pozicija. Ne budite brzopleti u donošenju finansijskih odluka. Ponude vam izgledaju primamljivo, ali vrlo je rizično da ih olako prihvatite. Vaš odnos prema novcu je svakako veoma specifičan i možete imati probleme zbog toga što ne raspolažete dobro finansijama.

U ljubavi su moguće afere, bićete skloni avanturama i prevarama. Slobodne Device će biti usmerene ka kratkotrajnim vezama, bez perspektive. Vraćaćete se u odnose od ranije sa idejom da popravite stvari, ali sve će biti kratkog veka. Greške koje ste napravili pokušavaćete da ispravite, naročito sredino meseca, ali već kraj meseca će vam doneti razrešenje situacije.

Dobre su predispozicije za bavljenje sportom ili nekim aktivnostima u prirodi. Postići ćete željene rezultate veoma brzo i to će vam dati motivaciju da nastavite dalje. Vaša energija će biti na visokom nivou i potrudite se da je iskoristite u prave svrhe.

VAGA

Nije povoljan trenutak za finansijske rizike. Ako ste planirali kupovinu nekretnine, odložite planove za sledeći mesec. Karijera će biti u usponu, ali tu su brojne prepreke koje ćete morati da prevaziđete. Istrošićete energiju u potpunosti, a krajem meseca vas čekaju važni događaji poput venčanja najbližih prijatelja.

Niste naučili da postavljate prioritete i to se u velikoj meri odražava na vašu vezu. Ne umete da odložite aktivnosti koje nisu primarne, smatrate da je posao na prvom mestu i zato je partner često nezadovoljan. Imaćete nesuglasice krajem meseca koje će samo kvalitetne veze uspeti da podnesu. Mnogi neće opstati i doći će do raskida, mada će u nekim slučajevima on biti samo privremen.

Usamljeni predstavnici znaka ne bi trebalo da ulaze u romantične odnose. Veza koju započnete u junu će najverovatnije dovesti do fatalnih posledica. Moguće je da će vam neko biti privlačan u poslovnom okruženju, ali ako se opustite i počnete da flertujete, moguće je da će se sve završiti tako što ćete biti povređeni. To može da izazove i brojna psihosomatska oboljenja, kao i mentalnu nestabilnost i nesanicu.

ŠKORPIJA

Ne plašite se da rizikujete, pred vama je vreme promena i velikih mogućnosti za razvoj karijere. Osobe koje nisu bile zadovoljne vašim radom su konačno spustile loptu i ne vide više problem u svemu, a i vi ste naučili kako da se nosite sa različitim problematičnim situacijama.

U ljubavnom odnosu će se javiti brojne sumnje, ali već sredinom meseca ćete shvatiti da je u vašem odnosu sve pod kontrolom. Što se slobodnih Škorpija tiče, ceo ovaj mesec u koji ulazite biće izuzetno pogodan za nova ljubavna dešavanja. Kod nekih od vas – bivši partner za kojeg su vas vezivale jake strasti može se iznenada javiti i ovde bi moglo doći do ponovnog susreta, ali je malo verovatno da ćete poželeti da produbljujete odnos. U suštini, malo ste raspoloženi za staro, neuporedivo više vam prijaju novi ljudi u vašem životu, pogotovo što ste sada spremni da se zaljubite, duboko, snažno i strasno kako samo vi umete.

Od 20. juna finansijska situacija će biti dosta olakšana. Ipak, trudite se da ne zaboravite kakve greške ste pravili i da iz njih izvučete korisne lekcije. Mogući su zaokreti u karijeri i promena posla, ali ne i veilki finansijski napredak. Ipak, prilivi novca će stizati sa drugih strana, a biće vam vraćen i novac koji ste davno pozajmili prijateljima.

STRELAC

Morate da se vratite nekoliko koraka unazad da biste shvatili u čemu je problem sa vašim partnerskim odnosom. Nije sve nastalo preko noći, a vi ćete tokom celog meseca imati takav osećaj, kao da se nešto dešava odjednom. Partner misli da je sve u redu, što će dodatno da vas frustrira. Krajem meseca će problemi biti dodatno pojačani jer će rasti vaše želje za flertovanjem i avanturama. Ponekad prosto morate da postavite prioritete, a to vam nije svojstveno. Slušate samo srce i lako se predajete emocijama, a razum ostavljate po strani.

Na poslu će vam biti teško da se snađete, bićete neorganizovani i nećete postići planirane rokove. Imate previše obaveza, a nećete na vreme potražiti ili dobiti pomoć. I pored toga, mesec ćete uspešno završti i većina obaveza će biti ispunjena. Nije dobro vreme da počinjete sa bilo kakvim radovima u stanu ili kući. Odložite ih za naredni mesec.

Promene vremena će dosta uticati na vaše raspoloženje, a na vama je uvek vidljivo kada se loše osećate, pa ćete prenositi negativnu energiju i na ljude oko sebe. Pokušajte da budete redovni kada su pregledi u pitanju, naročito posvetite pažnju ginekološkim i urološkim problemima.

JARAC

Više od dve godine je trajao period u kom je dominantna bila podsvest, tajne i strahovi. Ulazite u mesec koji će učiniti da se osećate zrelije, stabilnije i odgovornije. Konačno preuzimate ogovornost za svoje postupke i sve u životu.

Izloženi ste emotivnim i erotskim iskušenjima, ali jun će vam doneti stabilnost i osećaj da zaista čvrsto stojite na zemlji. Partner će to primetiti i to će znatno uticati na vaš odnos u pozitivnom smislu. Slobodnima će poslednja dekada emseca doneti pravu i veliku ljubav, koja će biti ispunjena strašću, ali i poverenjem i ozbiljnim planovima.

Poslovni uspesi vas neće zaobići, ali će se većinom svoditi na pohvale od strane nadređenih i dobru saradnju sa kolegama. Finansijski momenat će izostati, što ćete vrlo teško podneti. Pomoć od strane partnera će vam i u ovom pogledu biti značajna.

Bićete izuzetno vitalni i puni energije. Osećaćete sveopštu sreću, pa će se to pozitivno odraziti i na vaše zdravstveno stanje. Mogući su problemi sa pritiskom, ali će biti prolazni i lako rešivi.

VODOLIJA

Nesuglasice sa emotivnim ili bračnim partnerom postojaće početkom juna, ali one neće ugroziti integritet vašeg odnosa. Moraćete da izvučete na dnevni red nešto što ste do sada gurali pod tepih, a što se može vezivati ili za sumnje u vernost, ili za finansijski segment i raspolaganje novcem.

Takođe, mogu se povesti pitanja koliko ste i vi i voljena osoba posvećeni vezi i koliko radite na njoj. No, sve ovo će prilično kratko trajati, a kompletan ostatak ovog meseca donosi i vama i partneru dobro raspoloženje i dosta zajednički provedenog vremena u nekim zabavnim aktivnostima.

Možete se više družiti i izlaziti, a moguće je da se polovinom ovog perioda odlučite i za neki kraći put. Vi lično ćete u trećoj dekadi juna biti nešto više raspoloženi za flert, pa se potrudite da u tim danima ne uradite nešto zbog čega biste se kasnije pokajali. Što se tiče slobodnih Vodolija, vama se tokom juna smeše i nove, ali i stare emotivne prilike.

Računajte na povećan obim posla u ovom mesecu, što će vam veoma teško pasti, ali navešće vas na to da konačno zauzmete svoj stav i naučite da odbijete neke zadatke. Moguće je da ćete imati ponude za rad sa strancima, što će vam popraviti finansijsku situaciju.

RIBE

Funkcionisanje sa voljenom osobom će biti vrlo promenljivo. U početku će sve biti izuzetno stabilno, ali vremenom će doći do promena koje će vam uzburkati odnos. Teško ćete pronaći zajednički jezik i nastaće neslaganja oko krupnih stvari.

Pojaviće se osobe koje će kod vas izazvati ljubomoru i nepoverenje prema partneru. Vrlo je verovatno da će osoba iz vašeg bliskog okruženja uraditi nešto kako bi vas povredila. Trudite se da ne govorite drugima o svojim ciljevima, u stanju su sve da pokvare iz ljubomore. To važi i za poslovni plan, kolege su primetile da napredujete, ali niko ne vidi koliko truda ulažete. Niste stekli slavu preko noći, ali mnogima će tako izgledati.

Jun će vam biti uopšteno naporan mesec i imaćete osećaj da vreme veoma brzo prolazi. Nećete stići da zvršite sve što ste planirali. Najuspešniji ćete biti u privatnim poslovima i bilo kojoj vrsti samostalnog rada. Sa kolegama nećete funkcionisati dobro i to vas u velikoj meri koči da napreduejte i da se razvijate.

