GOLUBAC NIJE DOBIO IME PO GOLUBOVIMA VEĆ PO LEPOTICI KOJA JE DOŽIVELA STRAŠU SUDBINU?! Nije htela u harem, a evo kako je kažnjena

Autor i voditelj emisiji Sa Žikom po Srbiji Žika Nikolić pozdravio je u današnjoj emisiji gledaoce pozdravom:

- Dobrodošli u Golubac!

Sa divne obale Dunava gde je ova reka najšira, a šitina doseže čak 6 kilometar Žika Nikolić je krenuo o obilazak ovog lepog grada na istoku Srbije i nezaobliazne turističke destinacije.

U divnom restoranu brlizu tvrđave Golubački grad Dragana Petrović ispričala je kako je po legendi Golubac dobio ime. Iako su prva asocijacija ptice tj. golubovi legenda kaže da je ime grada nastalo u čast prelepe devojke koja je živela u 15. veku kada je su ovi prostori bili deo osmanskog carstva.

foto: Kurir televizija

- Sama tvrđava je puna golubova i oni su, da kažem, sastavni deo života ovde i velika atrakcija i za turiste kao i sama tvrđava, ali zapravo samo ime nastaje jednom lepom legendom. Ta legenda počinje zapravo u 15. veku kada je sama tvrđava bila osmanska. Legenda kaže da je u vreme osmanske vlasti kada su Osmanlije posedovale ovu teritoriju pored ove tvrđave bilo jedno staro srpsko selo i da je u tom srpskom selu živela jedna devojka po imenu Golubana. Bila je najlepša devojka u ovom kraju tadašnji komandant, odnosno zapovednik Golubačke tvrđave, Turčin, zaljubio se u nju.

Turski komandant pokušavao je da je osvoji, ali uzalud:

foto: Kurir televizija

- On je jako dugo vremena pokušavao da joj osvoji srce, raznim darovima, poklonima, ali ona, kako legenda kaže, ona se nije davala, odnosno svaki put je ona njega odbijala, svaki poklon, svako obećanje. Ona jednostavno nije želela da bude njegova žena i da promeni srpsku pravoslavnu veru. Prema legendi on je toliko bio ljut na nju da je naredio svojim bojnicima da je kidnapuju, da je stave na srednjovekovnu šajku, odnosno srednjovekovni brodić i da je odvedu do jedne stene koja se i dan danas nalazi na Dunavu. To je stena Babakaj koju i odavde možemo da vidimo. Nalazi se bliže rumunskoj obali i legenda kaže da su ju tu uvezali teškim metalnim lancima.

foto: Kurir televizija

Zapovednik je od devojke tražio da se pokaje, ali ona je i ovaj njegov zahtev odbila.

- On se popeo na najvišu kulu tvrđeve. Zapravo odavde možemo i videti tu kulu, to je šešir kula, ujedno i najstarija. Povikao je devojci "Babakaj" ili "Babukaj"s, što je naš narod zapravo preveo sa starog osmanskog jezika na srpski "pokaj se ženo, pokaj se devojko!" Želeo je da se Golubana pokaje, da prihvati njegovu ljubav i da postane deo njegovog harema. Ona se, međutim, nije pokajala i poslednji put ga je odbila.

03:03 GOLUBAC NIJE DOBIO IME PO GOLUBOVIMA VEĆ PO LEPOTICI KOJA JE DOŽIVELA STRAŠU SUDBINU?! Nije htela u harem, a evo kako je kažnjena

Usledila je teška kazna:

- Nažalost da je njena kazna bila strašna. Zapovednik je naredio svojim vojnicima da niko ne sme da ode po nju tamo na stenu da je spasi i nažalost nekoliko dana kasnije ona je tu i preminula. Baš u sećanje na ponositu lepoticu Golubanu, lokalno stanovništvo je dalo tvrđavi ime Golubac, a ova stena koja i dan danas možda dokazuje da ta legenda istinita, nosi ime Babakaj stena.

