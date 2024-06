"KAKO VI SRBI MOŽETE DA FUNKCIONIŠETE OVAKO?!" Srpsku snajku Amerikanku svekar i svekrva izveli NA RUČAK u Beogradu, ona ŠOKIRANA

Amerikanka po imenu Vajn, koja je verena za Srbina, objavila je na TikToku video u kom je otkrila da su je budući svekar i svekrva izveli na ručak u jedan restoran u Beogradu, gde ju je iznenadio jedan detalj.

"Ja sam sada u Srbiji, Beogradu, u poseti roditeljima mog verenika i mogu li reći da su Srbi pokidali kada se radi o ručku! Ručak kod njih uključuje piće i neverovatne količine hrane. Otac i maćeha mog verenika su penzioneri i izveli su nas u restoran. Ovo je ručak", rekla je pa pokazala fotku iz restorana.

"Kako ovi ljudi sve ovo jedu i funkcionišu ceo dan?"

Vajn je, šokirana količinom hrane koja je za nas Srbe uobičajena, nabrojala šta se sve našlo na stolu.

"Imali smo teletinu, krompir, kajmak, šargarepu i salate. Svi smo imali po jednu činijicu salate i svoj hleb. A, da, nisam spomenula, imali smo i rakiju… OK, znači ovo je ručak! I nas četvoro sve smo pojeli", rekla je, a potom izrazila čuđenje.

"Kako ovi ljudi sve ovo jedu i funkcionišu ceo dan? Skoro pa sam bila u nesvesti gotovo tri sata. Srbija možda ime neke nedostatke, ali znaju dobro da jedu", zaključila je.

“Ne brini, rakija to sve sagori”

Očekivano, u komentarima su se javili Srbi, koji su joj davali duhovite odgovore.

“Ha-ha sad si me nasmejala, to je sve zdravo, ne brini”, “E, sad znaš kako je biti u Srbiji”, “Draga moja, uživaj jer je sve to organsko. Sve što jedeš su čisti proteini i vlakna.. OK, možda malo kajmak i hleb odskaču, ali rakija pomaže da se to sagori”, “Čekaj, nešto ne valja, gde su supa i prebranac?”, samo su neki od šaljivih komentara.

Kurir.rs

