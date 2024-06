JA SAM PSIHOLOG I NE PADA MI NA PAMET DA VRAĆAM KOLICA U MARKETU: Čak 11 miliona pregleda ima snimak ove žene, svi pričaju o OVOME

Odlazak u veće kupovine od pandemije korone postao je trend i u Srbiji. Neko ide jednom mesečno, neko svake nedelje. Ono što je u ovom slučaju olakšavajuća okolnost je što sve kupljene stvari možete staviti u velika kolica iz marketa i dovesti ih do svog automobila na parkingu i time izbeći nošenje preteških kesa.

Prema nekom nepisanom pravilu, nakon što namirnice dovezemo do automobila i spakujemo ih u njega, kolica vraćamo do ulaza ili mesta posebno predviđenog za njih. Međutim, ne čine to svi, a jedna psihološkinja je burno branila stav da kolica nikada ne vraća na mesto.

Da li vraćate kolica na mesto nakon kupovine foto: Think

"Ne vraćam svoja kolica i možete me osuđivati ​​koliko god želite. Neću staviti svoje namirnice u auto, staviti svoju decu u auto i ostaviti ih u autu da odem i vratim kolica. Dakle, ako ćete me gledati ispod oka zbog toga…odj***te", poručila je devojka u objavi na TikTok-u koja je imala više od 11 miliona pregleda.

Nije iznenađujuće da je stav ove žene, a koja se predstavlja kao psiholog, izazvao burne reakcije, a ljudi su brzo podelili svoja razmišljanja u komentarima.

"Ako možete uzeti kolica, možete ih i vratiti", komentirisala je jedna osoba, pozivajući se na popularnu ideju da možete proceniti nečiji moralni karakter prema tome hoće li vratiti svoja kolica ili ne.

Drugi su istakli da bi mogla da povede svoju decu sa sobom dok vraća kolica. "Jeste li ih ostavili same u autu i otišli po kolica? Ili su bili dovoljno sposobni da odu s vama?", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod video-snimka.

(Kurir/ Večernji.hr/ M. J)

Bonus video:

05:20 POVEĆANA POTROŠNJA MOŽE BITI DEO KLINIČKOG SINDROMA! Stručnjaci smatraju da je prekomerna kupovina POSLEDICA OVOG POREMEĆAJA