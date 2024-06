"LEPINJA, TO VAM JE..." Amerikanac prvi put probao SRPSKU PLJESKAVICU i jedna stvar ga je ŠOKIRALA: "Ovo je balkanski hamburger"

Džibri Bel je Amerikanac koji trenutno boravi u Srbiji, gde uživa u domaćoj hrani, kulturi, običajima, ali i istražuje i obilazi ceo Balkan. Kako su mediji pisali, on je muzičar koji koristi ime srpsko ime Jovan Crnović. Član je grupe Crni Srbi i oženjen je našom ženom iz Niša, Mionom.

foto: Tik Tok Printscreen

U više navrata je bio u našoj zemlji, zna pomalo da priča srpski i oduševljen je našom kulturom i hranom. Na društvenim mrežama često objavljuje snimke o tome koliko uživa u Srbiji, pa je tako nedavno sedeo na jednom splavu i degustirao srpske i druge specijalitete.

"Mnogo volim balkansku hranu. Čini me tako srećnim. Tako je zdravo. Tako je čisto. Tako je sveže. A ovaj restoran imamo samo za sebe. Ovde smo na vodi. Čamci oko nas. Napolju pada kiša, svi su unutra... Ako želite da dođete na Balkan, pozovite me. Naručićemo hranu i provesti se", poručio je ovaj veseli mladić i, uz širok osmeh, dodao na srpskom: "Prijatno!"

Od mnogih tradicionalnih jela koje probao u toku istraživanja Srbije i Balkana, jedno od najvećih otkrića je pljeskavica.

„Kada dođete u Srbiju, ovo je njihova verzija brze hrane. Ovo je pljeskavica – balkanski hamburger, ali mnogo bolji“, rekao je Džibri u videu koji je objavio na društvenoj mreži "TikTok", a koji je komentarisalo stotine korisnika.

„Dobijete lepinju, to vam je hleb. Ja sam stavio malo kupusa, salate, burger sosa, pavlake, krastavaca, a u pitanju je mešano meso. Ovo košta svega 2 do 3 dolara i zasiti me. Ovo je moj izvor proteina, uz ovo ostajem jak“, ističe on.

U nastavku on objašnjava da se u Srbiji takođe mogu naći amerčki burgeri i "McDonald’s", ali da je, kako on kaže „pljeskavica tradicionalno jelo“ koje se može naći na svakom koraku.

On je zatim pozvao sve koji ga prate da podele mesta sa najboljom pljeskavicom, ali i naglašava da je čuo da se jedna takva upravo nalazi u Leskovcu.

foto: Tik Tok Printscreen

Na društvenim mrežama nizali su se komentari stranaca koji prate Džibrija a zbog kojeg doživljavaju otkrivenje o Srbiji, a neki od komentara su:

„Nikada do sada mi nije ni palo na pamet da posetim Srbiju. Ali sada deluje kao odlično mesto“

„Na sledećem letu sam za Srbiju, čak počinjem da učim srpski jezik“.

"Pljeskavica je prva stvar koju ću probati u Srbiji!"

„Dolazim u Srbiju ovog leta“.

Podsetimo, Džibri je nedavno privukao pažnju javnosti kada je u beogradskom taksiju zaboravio novčanik u kojem su bile kartice i 500 dolara. Na njegovo veliko iznenađenje, taksista ga je zvao i u rekordnom roku mu vratio novčanik. Džibri je tada na Tik Toku objavio video u kojem je izrazio veliko oduševljenje našom zemljom i narodom.

- Poštenje je ključno, čoveče, poštenje je sve na ovom svetu. Mogao je bukvalno da mi uzme novcanik - 500 dolara u Srbiji je mnogo. To su stvarno divni ljudi. Srpski narod je tako dobar i ja ga jednostavno volim - rekao je on.

(Kurir.rs/M.F.)

Bonus video:

04:05 AMERIKANAC KAO PRAVI SRBIN! Usred pandemije preselio se kod nas! Sluša Cecu, a kafu i Srpkinje OBOŽAVA (KURIR TELEVIZIJA)