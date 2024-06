OVO JE PLUTAJUĆI GRAD GDE STAN MOGU KUPITI SAMO MILIONERI UZ POSEBNE USLOVE Bivši stanovnik otkriva sve TAJNE LUKSUZNOG KRUZERA

To je plutajući grad koji je igralište isključivo za multimilionere i milijardere koji obilaze svetske okeane.

To je "Vorld" - ekskluzivni privatni stambeni brod sa 165 superluks apartmana. Ovo plovilo je obavijeno velom tajne i kupovina stana na brodu je situacija koja se dešava samo po pozivu - jedan stanovnik vas mora nominovati, a drugi poslati. Kaže se da je neto vrednost od 10 miliona dolara obavezna.

Ako zamišljate dekadentne žurke, ispunjene intrigama i šampanjcem koji slobodno teče, možda niste daleko, barem prema izveštaju jednog bivšeg putnika.

- Postoji mnogo bogatih ljudi koji rade stvari, ponekad nestašne stvari, ponekad skandalozne stvari - kaže za CNN Travel bivši stanovnik Piter Antonuči.

Kada je prvi put čuo za ovaj plutajući grad, Antonuči je imao 52 godine i uživao je u pogodnostima prevremenog penzionisanja. Bio je zaintrigiran konceptom, a njegova supruga je takođe bila uzbuđena da sazna više.

Zainteresovani mogu da rezervišu probno putovanje kao „potencijalni stanovnik“. Tako su se ubrzo Antonuči i njegova žena ukrcali u Belize i plovili Panamskim kanalom na svoje degustaciono putovanje.

„Kada sam prvi put ušao, mislio sam da je smešno skupo. Nisam mogao da verujem da stanovi toliko koštaju. Nisam mogao da verujem da su troškovi održavanja toliki i nisam mogao da zamislim zašto bi neko ovo uradio“, kaže Antonuči. „Ali drugog dana sam govorio: ’Koliko stanova imate na raspolaganju i kada mogu da se prijavim?‘“

foto: Fraser Gray / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antonucci kaže da ga je zaveo svaki aspekt broda – od posade koju naziva „najvećim bogatstvom broda“ zahvaljujući njihovoj sposobnosti da predvide svaku potrebu stanovnika, do mnoštva ekskluzivnih iskustava na brodu.

„Bilo je to kao orkestar sa mnogo različitih delova. Svaka je bila sjajna. Ali zajedno, to je bila simfonija“, kaže Antonuči.

Osim toga, svi sadašnji stanovnici bili su vrlo gostoljubivi. Antonuči je tek kasnije otkrio da su svi unapred obavešteni o tome ko je on, i kaže da su bili ohrabreni da se oseća kao kod kuće.

- Kada dovedu potencijalne stanovnike, postoji imejl koji ide svim stanovnicima“, kaže Antonuči. „Postoji paragraf ili dva ili tri ili više o pozadini potencijalnog stanara i pitanje da li imate nešto zajedničko s njima. I ohrabreni ste ako ih vidite da im ponude piće, ponudite im večeru, odigrate partiju tenisa sa njima, uradite nešto. Naravno, nisam znao da se to dešava – samo sam mislio da je slučajno što su svi ovi ljudi prišli i rekli mi lepe stvari. Ali upoznao sam nekoliko ljudi i osećao sam se dobro - rekao je.

Nakon uspešnog degustacionog plovidbe, Antonuči i njegova supruga potpisali su ugovor o kupovini stana. Antonuči ne može da se seti tačne brojke, ali veruje da je kupio svoj prvi stan na brodu za oko 1,6 miliona dolara.

Za razliku od običnog broda za krstarenje, stanovnici su u mogućnosti da renoviraju i dekorišu po ličnom ukusu. To znači da su „neki ukrašeni modernim nameštajem i zaista kul aparatima, neki nisu dirani 20 godina“, kaže Antonuči.

Sve u svemu, Antonuči je posedovao četiri odvojena stana tokom svojih pet godina na brodu.

Antonuči je svaki put nadogradio na nešto malo elegantnije - kaže da su naredni stanovi koje je kupio bili oko 4 miliona dolara.

Većina stanovnika na brodu koristi svoj stan kao neku vrstu kuće za odmor – to su ljudi koji verovatno imaju više prebivališta u više zemalja i mogu se naći kako privatnim avionom putuju širom sveta u bilo kom trenutku.

Gosti nisu vezani za unapred organizovane događaje. Antonuči se priseća jednog puta kada je brod bio „dole južno od Panamskog kanala“ i kada su on i njegovi prijatelji „uzeli avion ili čamac i otišli ​​na Galapagos i otišli ​​na ronjenje i ronjenje nekoliko dana“.

„Možete sami da odete i to uradite, a onda sustignete brod, gde god da se nalazi“, objašnjava on.

Svetski itinerar planiran je dve do tri godine unapred, kaže Antonuči. To planiranje je „veoma komplikovan“ proces, kaže Antonuči. On kaže da postoji odbor za itinerar, sastavljen od stanovnika koji teži, fokusirajući se na iskustva dostupna na svakoj destinaciji.

U međuvremenu Antonuči kaže da direktor itinerara broda „gleda stvari kao što su cene goriva, promene posade, gde imate najveće aerodrome, gde imate najveću dostupnost, zahteve za vize, naknade za pristajanje“. Kapetani brodova takođe učestvuju.

Koristeći ove informacije, stanovnicima se predlažu tri potencijalna itinerera, koji potom glasaju o svojoj željenoj ruti.

„Svi su prilično bogati i svi misle da imaju najpametnije mišljenje i najbolji način da rade stvari“, objašnjava on. „Nisu navikli da im se kaže ne. I imate mnogo veoma samouverenih ljudi koji imaju mišljenje o svemu, od toga gde bi slanik trebalo da se stavi na sto, do toga koliko daleko na jug u ledu na Antarktiku brod treba da ide.

Na brodu postoji teniski teren u punoj veličini, ogroman spa i fitnes centar. Na brodu je i velika kolekcija vina, a hrana i piće gostiju uključeni su u godišnju promenu usluge.

„Puno se pije, mnogo se prave žurke. I to je zabava“, kaže on.

Puno je pića i druženja, kaže Antonuči, što može da dovede do „skandala i tajni“.

„Stvari se dešavaju. Nešto od toga je zabavno. Neki od njih su ljudi koji se samo vesele i pevaju pesme i samo se dobro zabavljaju. I to je relativno bezopasno. A onda su čak i neke afere i stvari bezopasne - ako su ljudi dostupni, slobodni, to je u redu. Ali na brodu ima oženjenih ljudi, bračnih parova, koji ne spavaju uvek sa svojim supružnikom.”

Antonuči kaže da ova scena nije bila za njega.

„Imao sam svoju grupu prijatelja i niko od mojih prijatelja nije bio angažovan u tome – iako bih lagao ako bih rekao da nismo popili piće i da se nasmejem zbog toga.

Antonuči se rado osvrće na svoje vreme tamo, ali kaže da ne bi kupio još jedan stan na brodu.

„Video sam ono što sam želeo da vidim, bio sam spreman da uradim nešto novo u svom životu“, kaže on o odluci da proda 2019.

Antonuči kaže da kada su stanovnici na brodu prvi put čuli za njegove namere da piše romane o fiktivnom stambenom brodu, neki su mu rekli da su se „plašili“ da će odati svačije tajne.

„Mnogi ljudi su bili uvređeni što ću otkriti unutrašnje tajne broda, nastavlja on. „Ljudi su me molili: ’Nemoj ništa da pišeš o nama, nemoj nas uključivati..

Antonuči kaže da je, pre svega, zauvek zahvalan što je proveo vreme na brodu. Kaže da je to iskustvo oblikovalo njegov život i njegov pogled na stvarni svet.

Kurir.rs/CNN