MUZIČKI VREMEPLOV: U čast velikog jubileja Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero organizovao je svečanost u Madlenianumu

Povodom sedamnaest godina postojanja i rada, Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero organizovao je svečanost "The Rhythm of the Ages" u pozorištu Madlenianum.

foto: Privatna arhiva

Predškolci, osnovci i gimnazijalci poveli su publiku na čarobno, hronološko putovanje kroz film i ples.

Događaj je pokazao raskošnost talenta i kreativnost srpskih učenika, među kojima je bila i Maša Milovanović, devojčica koja sa samo jedanaest godina niže uspehe na međunarodnim takmičenjima.

foto: Privatna arhiva

Osmehe prisutnih izmamili su i učesnici kostimirani u omiljene junake iz crtanih filmova "Alisa u zemlji čuda", "Kralj lavova" i "Pink Panter", a najjači aplauz dobili su mališani maskirani u Čarli Čaplina.

foto: Privatna arhiva

Misija svih nas koji se bavimo prosvetnim radom je da nastavimo da pružamo obrazovanje koje oblikuje lidere sutrašnjice, koji će menjati ovaj svet na bolje, jer kao što je rekao američki filozof i pedagog Džon Djui, obrazovanje nije priprema za život; obrazovanje je život sam, navela je dr Neda Pavlović.

1 / 8 Foto: Privatna arhiva

Baletske bravure na sceni Madlenianuma izvela je Rajna Remović, balerina Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, inače bivša učenica VOS Kreativno Pero, dok je za klavirom bio mladi i talentovani učenik iz Rusije, Mikhailov Mikhail.

(Kurir.rs)