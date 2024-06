"DA BOG SAČUVA..." Srbin gledao šta majka radi s bebom na plaži, pa POBESNEO: Nastao HAOS na mrežama

Sezona letovanja redovno iznedri razne dogodovštine - što prijatne, što neprijatne - koje turisti dele s korisnicima društvenih mreža. Tako je jedan turista iz Srbije koji letuje u Grčkoj na jednoj Fejsbuk grupi ispričao neprijatnu situaciju koju je doživeo na plaži. Kako je naveo, jedna majka je punu pelenu svoje bebe jednostavno ostavila na plaži, ne odloživši je na mesto koje je predviđeno za otpad.

Idilično uživanje Nika, kako se potpisuje na Fejsbuku prekinula je, kako je opisao, bahata sunarodnica koja je punu bebinu pelenu ostavila na plaži. Ono što ga je najviše razgnevilo bio je njen nonšalantni pristup, odnosno činjenica da je nakon svega toga najnormalnije otišla do svog mesta ostavljajući strv iza sebe.

Sličnu stvar video više puta na plaži

Kako je ispričao, ovo nije bio prvi put da prisustvuje neprikladnim scenama na plaži, već je to, nažalost, postala rutina sudeći po njegovim rečima.

Zbog svega što je napisao, kako je rekao, oseća sramotu u ime sunarodnika.

"Kakvo lepo popodne u Nikitiju. Kuliram na stolici na plaži kad vidim srpsku majku 20-ak metara na dole kako skida us***u pelenu detetu i baca je na plažu, baš tu gde ljudi šetaju, tik uz vodu, a zatim mu pere du** u plićaku, a simultano, istom tom vodom mu pere i lice.

Zatim odlazi do svog suncobrana kao da se ništa nije desilo. A usr** pelena i dalje na istom mestu. Da Bog sačuva i sakloni. Pre toga vidim neku takođe srpsku majku/baku kako vodi dete da piša na plaži pravo u pesak gde ljudi stavljaju ležaljke i peškire svaki dan, I naravno, ni ne pomišlja da zatrpa peskom to mesto. Srećno onome ko bude zagazio bosim stopalom u tu baricu mokraće. Sigurno će da mu ulepša boravak ovde.

Nebiranim rečima napao Srbe zbog bahatog ponašanja na plaži

Šta li se sve radi na drugim, jeftinijim mestima... Čitao sam ovde nekad da je jedna devojka videla na plaži kako je otac/deda/ko god iskopao rupu na plaži za dete da se i**re, pa je samo zatrpao površno i ćaos. Majko mila. Indijanci su za nas kompliment. Kakva evropska unija, mi smo za u afričku uniju, pa i oni imaju bolje manire od nas. Počeo je da mi se gadi sopstveni narod. I da me bude sramota istog", napisao je on unutar objave na grupi "Live from Greece".

Očekivano, njegova objava je podigla veliku prašinu. Dok su jedni pisali kako je sve izmislio, drugi su navodili čemu su sve oni prisustvovali na plaži, a bilo je i onih koji su ga smatrali za autošovinistu i provokatora.

"Pa što niste otišli lepo do nje i rekli da pokupi u***ne pelene. Ne kažem da Vam je obaveza, ali meni ne bi palo na pamet da dozvolim tako nešto tu gde ležim i da prećutim isto! Vala bi joj istu spakovala u torbu. Mrzim kada se nekulturi okreću leđa", napisala je jedna gospođa šokirana pročitanim.

Nazvali ga autošovinistom koji ima zlu nameru

Usled imena koje koristi na društvenim mrežama, same teme, te i činjenice da je napisao "srpska majka", korisnik iz Srbije koji se potpisuje kao Nik počeo je da dobija pogrdne komentare - samo zato što je napisao se radi o ženi iz Srbije.

"Mislim da Vam je najpametnije obrisati ovo svoje 'zapažanje'. Pozdrav od 'seljanke' koja pokušava da vam na kulturan način objasni da se vaspitanje ne kupuje i da ćete više kulture naći u svakom srpskom selu nego po velegradima i među buržoazijom. Prijatan odmor Vam želim!", napisala je ona.

Nešto žustriji i direktniji u pisanju komentara bio je muškarac po imenu Milutin, koji je u komentaru koji je ostavio napisao kako je i on viđao ovakve scene na plaži, ali da o njima nikada nije pisao.

"Čovek već u prvoj rečenici otkriva svu svoju zlu nameru, on ženu koju tek vidi prvi put naziva srpska majka. Što ne hrvatska, bugarska? Pisalo na peleni da je srpska, klasični šovinista ili još gora sorta autošovinista. Inače, sve ovo što je nabrojao, ja sam video da se dešava i više kod drugih naroda, pa mi nije palo na pamet da napišem nešto ovako o njima.", napisao je on.

