DA LI ZNATE KOJE SE SVE LIČNOSTI VEZUJU ZA ČAČAK! Žika Nikolić o lepotama prve srpske prestonice kulture: Ovo moram da vam pokažem

Čačak, prva srpska prestonica kulture, se cele prošle godine dičio raznim kulturnim događajima, i samim tim obogatio svoju istoriju.

Kada neko pomene ovaj prelepi grad, na pamet mogu da padnu mnoge zapamćene osobe, kao što su Vladislav Petković Dis, Nadežda Petrović... A kada pričamo o poznatim Čačanima, poslušajte samo spisak: Branko V. Radičević, književnik, operska pevačica Radmila Bakočević, reditelj Puriša Đorđević, lekar dr Dragiša Mišović, major Dragutin Gavrilović, košarkaši, Željko Obradović i Dragan Kićanović.

Žika Nikolić je sproveo gledaoce Kurir televizije "Sa Žikom po Srbiji" kroz prvu srpsku prestonicu kulture, pa je prikazao ustanovu koja je bila tačka na završetak prošlogodišnje manifestacije, to je etnološki muzej.

Snežana Šaponjić Ašanin je isrped muzeja pričala o zanimljivostima ovoga grada:

- Čačak je jako star grad i postoje razni zapisi o njegovoj starini. Naravno ne zna se sa sigurnošću od kada je počeo da se naziva baš Čačak, tu postoje mnoge legende ali eto važno je da je to naš grad, da je taj naziv prihvaćen. Pa eto etnologija kaže da je ovo jako stara kultura, da se mi trenutno i ovde nalazimo na arheološkim iskopinama, da je u čitavom dvorištu gde je smešten Narodni muzej, gde je centar, rimske terme, dvorište gimnazije, gradsko šetalište, da se nalazimo na veoma važnim arheološkim lokalitetima počev od praistorije pa sve do srednjeg veka. Mi se trudimo da mi zaposleni u Narodnom muzeju očuvamo to naše kulturno nacionalno i narodno blago pa evo i ova kuća ovde, koja je sazidana 1854. godine, a pripadala je jednom uglednom trgovcu koji je jedno vreme bio i narodni poslanik, bio je i predsednik opštine u Čačku, jedan veoma bogat i ugledan čovek.

- I naravno ova kuća je sačuvana, spoljašnost je sačuvana autentično i ovo je jako važno, jednu do dve decenije bila je moderna zelena boja, tako da je još kada je oko 1870. godine vršena su detaljnija rekonstrukcije ove kuće, Zavod za zaštitu spomenika kulture je insistirao da ova kuća ostane u zelenoj boji, upravo da svedoči tu modu i to vreme. I ova terasa ovde koja se vidi, sa nje su se vladari dinastije Obrenović obraćali Čačanima.

