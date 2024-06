"DOĆI ĆEŠ TI KOD MENE, STRPLJIV SAM JA" Otac Predrag Popović završio kod SUDIJE, priča je HIT: "Ispovedi me žena ZAČAS" (FOTO)

Otac Predrag Popović, poznat na društvenim mrežama i među vernicima po svojim zanimljivim pričama iz svakodnevnog života jednog sveštenika, podelio je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram jednu situaciju koja se skoro dogodila. Naime, Predrag je dobio je poziv od sudije za prekršaje zbog minimalnog prekoračenja brzine.

Otac Predrag je na Instagramu ispričao svoj susret sa sudijom za prekršaje. Njegova objava postala je pravi hit i prenosimo je u celosti.

Jutros sam se ispovedao pred sudijom za prekršaje. Ispovedi me žena začas...

"Vi ste napravili prekršaj?", upitala ga je sudija.

"Da, ja sam!", rekao je on.

"Da li ste svesni da ste vozili 1km/h više od dozvoljenog?", nastavila je sudija sa ispitivanjem.

"Jesam!", potvrdio je otac Predrag Popović.

"Da li se kajete?"

"Kajem se!"

Okreće se prema sekretarici i kaže: "Optuženi Predrag Popović je svestan prekršaja koji je napravio i kaje se. U stvari, stavi da se iskreno kaje. Dakle, iskreno se kaje i obećava da više neće praviti takve prekršaje!"

Ha-ha... Počnem ja da se smejem shvatajući da me žena ispovedila. Zahvalan sam joj za to što mi je sklonila to sa liste prekšaja/grehova, mada se ja uopšte ne sećam da sam obećao da neću više. Tačno se sećam da se toga ne sećam, što bi rekao Šojić...

Onda me pita da li ću ići u Kragujevac da potpišem sporazum i reče mi šta je moja, a šta njena dužnost... Rekoh ja: "Vi, sudijo, radite svoj posao, a ja ću svoj i nema problema!"

Ona mi odbrusi: "Naravno da ću da radim svoj posao. Ne treba mi Vaš blagoslov za to. Ja kad sam u crkvi onda Vi blagosiljate, a ovde ja!"

Lele.. Još sam i blagoslov dobio! A bolje da ćutim da me ne stavi pod epitimiju od 30 dana bez volana. Sve priznajem i za sve se kajem, samo mi volan ne diraj, gospođo sudijo. Potpisah ja i izađoh. Koji je rezultat? Verovatno 1:0 za nju. Kontam ja ,,Doći ćeš ti kod mene! Polako... strpljiv sam ja!", napisao je u šali otac Peđa.

