PORODICA S DVOJE DECE IZ BANJALUKE OTIŠLA U ŠUMU DA ŽIVI! Pokazali kuću i unutra, a tvrde i da ih ova boljka više ne muči (VIDEO)

Tačno dve godine i dva dana bilo je potrebno Marineli i Dajanu da izgrade kuću u šumi i tamo se presele sa svoje dvoje dece.

Grad su zamenili prirodom i zbog toga nisu požalili. Sve je posledica odluke da počnu da žive zdravije.

"Prvo smo počeli da pripremamo zdravu hranu i duže boravimo u prirodi, a onda smo poželeli vlastiti vrt i voćnjak. Uz pandemiju kovida 19 i ratove u svetu, lakše je kad znaš da imaš komad vlastite zemlje. Iako izgleda da smo pobegli zbog stresa, pritiska i kratkih rokova na poslu koji radimo, zapravo smo otišli da živimo u prirodi jer smo tako želeli" rekli su.

Oboje su i dalje vezani za grad jer tu rade, ali kao veliku prednost ističu činjenicu da su pre i posle posla okruženi prirodom.

"Prednosti je puno, a najveća je što nam niko ne sruši Sneška kad odemo na spavanje. Šalimo se, najvažnije je što se broj sati provedenih u prirodi značajno povećao u poređenju s periodom kad smo živeli u stanu. Druga najveća prednost je što, kada živite u prirodi, imate mnogo opcija za dodatne sadržaje. Tako možete postaviti sto u šumu ili, kao mi, napraviti malu sobu za igru ili spavanje u šumi. Zato što živimo u prirodi, možemo da doručkujemo u šumi, deca nam spavaju u ležaljkama između stabala, a i vlastito venčanje smo organizovali u šumi", pričaju Indeks.

Više nemaju nijednu alergiju Tvrde da se, otkako žive u šumi, više ne bore s alergijama iako im je kuća okružena istim stablima kao i stan u gradu.

Ipak, život u šumi nije uvek bajkovit

"Nestajalo je struje i vode, jednom smo morali kontaktirati komšiju da traktorom očisti sneg s našeg puta do glavnog puta koji se uredno čisti. Možda je najteža prepreka bila kada je jak vetar srušio stabla na jedini put kojim možemo da izađemo iz šume. Ali motorka i dobra volja sve to prevladaju. Kad čovek odluči da živi u prirodi, pristaje da živi negde gde će povremeno nestati vode ili struje, ali sve je to deo cene koja je jako mala za ono što se svakodnevno dobija", govore oni.

Kroz smeh kažu: I kad se posvađamo, ne svađamo se oko toga gde smo došli da živimo".

Otkako su se preselili, parcele u blizini kupilo je još 30 porodica.

"Preko 30 porodica kupilo je parcele u blizini, a oni koji nisu, borave kod nas više nego ikad. Kad nam deca posle vrtića uđu u auto, odmah pitaju ko danas dolazi. Jedno je sigurno, društva uvek ima dovoljno", dodaju.

Nakon 730 dana, ova porodica nikada nije poželela da se vrati u stan, a detalje iz svoje svakodnevice u šumi počela je deliti na društvenim mrežama.

@sumska.porodica Zima je najpozitivnije iznenađenje, nešto što nismo očekivali da će biti toliko dobro. Nema bljuzge, inje po krošnjama, sankalište svuda oko kuće, a Snješka kad napraviš niko ga ne sruši. ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

"Ne mislimo da svako treba da živi kao mi i ne tvrdimo da je ovo jedini ispravan način. Svako živi kako misli da treba, a mi smo hteli da podelimo našu svakodnevicu jer to nekome može biti podsticaj da se preseli na periferiju grada ili na selo. Svako odlučuje gde će živet, a na TikToku se vidi da ima mnogo onih koji su protiv i onih koji su za. Nama je drago kad se povede diskusija i kad se ljudi preispituju, a kamo sreće da se neki od njih presele u prirodu", kažu.

O čemu treba voditi računa pri kupovini zemljišta?

Što se tiče konkretnih saveta, iskustvo im je pokazalo da je najbolje kupiti zemljište koje nije uz glavni put (zbog buke, prašine i vrućeg asfalta leti).

"Super je ako zemljište ima šumu jer to znači i puno hlada. Ne treba se bojati građenja infrastrukture ako je zemljište na idealnom mestu. I mi smo radili pristupni put, dovodili vodu i struju te kopali septičku jamu. To je normalan proces koji nije komplikovan kada se malo istraži. Što je veće zemljište, to bolje, idealno je barem 2.000 kvadrata", navode.

Marinela i Dajan uvereni su da u okruženju ima mnogo gradova koji još uvek imaju gotovo netaknutu prirodu na manje od 20 minuta vožnje od centra.

"Neverovatno je da je danas u većini gradova jeftinije imati kuću nego stan. Ako to kažete nekom strancu, neće verovati. Mi živimo tek 15 minuta od centra grada i vožnja nam ne predstavlja problem", poručuju za Indeks.

Kurir.rs/Indeks

Bonus video:

04:53 SAMO ZAJEDNO MOŽEMO ŽIVETI U ZDRAVIJEM I LEPŠEM SVETU! Forum Društvo prirodi ili priroda društvu postavio nove ciljeve