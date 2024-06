ZARAĐIVALA JE MILIONE NA DECI PA ZAVRŠILA U ZATVORU: Posle kazne dobila je RAK, svi su očekivali pokajanje, ona je ovo uradila!

Ebi Li Miler stekla je planetarnu popularnost kada je dobila šou " Mame plesačica" koji se emitovao na TLC. Godinama kasnije svi su pratili priču ovog plesnog studija, odnosa koji je Ebi imala sa malim plesačicama i njihovim majkama.

Inače, plesni studio je Ebi nasledila od majke. Ona ga je preuzela 1995. godine i preimenovala ga. Usavršavala se i dobila je silne diplome, ali 2012. godine joj je oduzeto člasntvo u udruženju "Dance Masters of America" i to upravo zbog emisije koja ju je i proslavila, "Dance moms". Kako su rekli iz ovog udruženja, emisija je izvrgla ruglu sve plesne edukatore u udruženju, i celu plesačku profesiju". Ebi se zbog toga nije nimalo potresla, već je punom parom terala dalje. Njen oštar jezik i drčan stav izazivali su oprečne reakcije - nekima se dopadala, neki su je prezirali.

Ebi Li Miler foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Majke su ipak bile spremne da daju ogroman novac da bi baš Ebi podučavala njihovu decu, jer to je, mislile su, siguran put ka uspešnoj karijeri. Toliko joj je dobro išlo da je uspela da otvori i nov studio, i to u Los Anđelesu. To je bilo 2015. godine, i delovalo je da je ova dama nezaustavljiva. Samo dve godine kasnije, emisija "Dance moms" prekinula je emitovanje. Ebi nije štedela pogrdne reči.

Miler je postala poznata po svom grubom stilu, sa nekim bivšim učenicima, uključujući zvezdu iz serije "Vest Side Stori" Medi Ziegler, koja je kasnije u intervjuu za Kosmopoliten optužila učiteljicu da omogućava "toksično okruženje". Od tada se bori sa dijagnozama raka i zatvorom. Evo svega što znamo o tome šta je Ebi Li Miler radila pre zaključka „Dance Moms” i posle.

Prvi problemi javili su se 2014. godine

Klupko je tek tada počelo da se odmotava. Ebi je u 2014. godini prošla kroz niz pravnih peripetija. Jedna od majki plesačica čak je i tužila Ebi zbog napada na njeno dete, ali je stvar zataškana. U tužbi je dalje navedeno i da su producenti emisije namerno proizvodili nasilnu i previše kompetitivnu atmosferu zbog gledanosti, a što je jako loše uticalo na devojčice. Onda je usledilo još tužbi, a majke su tvrdile da im je Ebi "emotivno osakatila" decu. A onda je 2015. godine Ebi optužena da je 2012. godine otvorila tajni račun na kome je krila prave prihode od emisije, reklama i svih ostalih izvora zarade. Proglasila je navodni bankrot da bi se ispostavilo da je zapravo sakrila oko 755.000 dolara.

2017-2018: Miler služi zatvorsku kaznu

Miler se borila sa pravnim i medicinskim problemima tokom kasnijih sezona popularnog šoua. Odležala je osam meseci u zatvoru od 2017. do 2018. nakon što je osuđena za prikrivanje imovine od stečajnog suda, i po jednoj tački za neprijavljivanje međunarodne valutne transakcije, prema Ministarstvu pravde. Ona se u oktobru 2015. izjasnila da nije kriva za prikrivanje prihoda od 755.000 dolara za koje američki istražitelji kažu da je zaradila od emisije i spinoff-a.

"Proteklih par meseci bilo je jako teško za mene, moju porodicu ali pre svega moje učenice. Zbog toga sam rešila da zatvorim ovo poglavlje svog života tako što ću prihvatiti kaznu za sve loše što sam uradila. Hvala svima na podršci, a ja ću se uskoro vratiti svojoj jedinoj životnoj misiji - da pomažem mladim plesačicama da ostvare svoj potencijal", rekla je Ebi neposredno pre odlaska na izdržavanje kazne.

Ebi Li Miler završila je u kolicima foto: Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Maj 2018: Ebi je dijagnostikovan rak

Godine 2018, Milerovoj je dijagnostikovan Burkitov limfom, agresivni oblik ne-Hodgkinovog limfoma, nakon što je podvrgnuta hitnoj operaciji za lečenje infekcije u njenoj kičmi. Koristila je invalidska kolica od dijagnoze. U maju 2019. godine objavljuje je rak izlečen.a U maju 2019, godinu dana nakon što joj je dijagnostikovan Burkitov limfom, Milerova je rekla za People da je njen rak „potpuno nestao“. Miler je objasnila da je prošla deset rundi hemoterapije i mesecima rehabilitacije u nadi da će jednog dana ponovo prohodati.

"Više sam nego zahvalna. Zahvalan sam. Uvek sam bila zahvalna, ali mislim da moram da kažem 'Hvala' sto puta dnevno jer moram da se oslonim na strance; nekoga da otvori vrata, nekoga da dobije okači se sa police u robnoj kući, neko ko će uzeti moj telefon ako ga ispustim", poručila je Ebi.

(Kurir.rs/M.J)