"USVOJILI SMO NATALIJU, A ONDA JE POKUŠALA DA NAS UBIJE": Otkrivena šok priča roditelja, a njihova PRLJAVA TAJNA sve je promenila

Šokantni dokumentarac o bizarnoj priči o devojci niskog rasta iz Ukrajne Nataliji Grejs prikazuje kako ona sedi za stolom i čita Bibliju i govori svojoj usvojiteljki da pokušava da se 'otarasi zlih misli'. Taj snimak je jedan od niza uznemirujućih ponašanja koje je pokazala Natalija koja je optužena da je terorisala svoju porodicu u Indijani, koja je verovala da su uzeli šestogodišnje siroče da bi ubrzo posumnjali da je ona zapravo odrasla osoba. Majkl i Kristin Barnet usvojili su Nataliju 2010. godine i oboje su nedavno oslobođeni optužbi za zanemarivanje nakon što su je napustili da žive sami u stanu dok su se preselili u Kanadu.

U početku je sve bilo idilično

Bračni par Majkl i Kristin bili su finansijski veoma obezbeđeni, uživali su u luksuznom životu sa svojim sinovima. Međutim, u jednom trenutku poželeli su da usvoje i jednu devojčici. Počeli su da se raspituju u agencijama za usvajanje dece. Došli su tako do devojčice iz Ukrajine koju su prethodni usvojitelji bez objašnjenja odbacili.

Majkl opisuje da je porodica napravila skok kada je život bio „fantastičan“. On i njegova žena su podizali svoja tri sina, imali su „stotine hiljada dolara u banci“ i potpuno novi dom. „Početkom 2010. bili smo blagosloveni sa mnogo stvari. Do 2014. godine imam 37 centi na bankovnom računu, nemam ženu, nemam dece, nemam kuću i posao. Ako Natalija nikada nije ušla u naše živote, ja se nikada neću razvesti.' Barnettov život iz snova brzo se pretvorio u noćnu moru kada su shvatili da bi Natalija Grejs mogla biti nasilna i preteća pretnja - i počeli su da preispituju njene prave godine jedne od prvih noći nakon njenog usvajanja.

Sve je delovalo idilično, porodica je sa Natalijom uživala u putovanjima i zajedničkim trenucima, a onda su počele da se dešavaju krajnje bizarne stvari. Porodične muke su započele kada su 26. aprila 2010. odlučile da usvoje jedno siroče iz inostranstva iz centra na Floridi. Verovali su da daju dom šestogodišnjem detetu u nevolji

Sumnje u prevaru i otkrivanje mračne tajne

Barnetov život iz snova brzo se pretvorio u noćnu moru kada su shvatili da bi Natalija Grejs mogla biti nasilna i preteća pretnja - i počeli su da preispituju njene prave godine jedne od prvih noći nakon njenog usvajanja. Dok je kupala Nataliju nakon što je porodica provela dan u Diznilendu, Kristin vrisnula iz kupatila kada je primetila da devojka za koju su mislili da ima samo šest godina, ima „pune stidne dlake“. U mesecima nakon toga, par navodi da je došlo do "mnoge eskalacije". To je uključivalo otkrivanje da je mesecima krila menstruaciju od njih. Jednom prilikom, kada je Natalija upoznala drugog šestogodišnjaka sa retkim poremećajem kostiju po imenu spondiloepifizna displazija, ogromna razlika u godinama postala je naizgled neosporna.

Natalija, koja nije govorila sa ukrajinskim akcentom, nadvisila se nad drugaricom u igri, dok su njena struktura kostiju i rečnik bili daleko napredniji. Kako su meseci odmicali, Majkl je tvrdio da je postalo očigledno da žive sa pretnjom, do te mere da je ona „pretila da će da izbode nožem“ svoju novu braću i sestre. 'Pokušala je da otruje i ubije moju ženu', dodao je Majkl. u dokumentarcu koji je emotivan na TLC.

"Jedne noći, otvorio sam oči i Natalija stoji u podnožju kreveta sa nožem u ruci", tvdio je Majkl.

U nikada ranije viđenim snimcima, dokumentarac prikazuje Natalijino sumnjivo ponašanje u njenom domu za usvajanje, uključujući sedenje za stolom i čitanje Biblije. Na pitanje zašto je odabrala da ga pročita, ona odgovara: 'Da se ​​oslobodi ovih zlih misli.'

„Učinila bi što je više moguće da nanese povredu, povredu ili psihičku nevolju celoj porodici“, rekao je Majkl. Nakon što je dete odveo psihijatru posle nekoliko meseci, Majkl je rekao da je zapanjen dijagnozom. Umesto očekivanog rezultata šizofrenije ili da Natalija čuje glasove, stručnjak im je rekao nešto gore – ona je „sociopata”.

Ubedili sud da je Natalija odrasla osoba

Optužbe supružnika su se nizale, iznosili su šokantne tvrdnje o tome kako je njihova usvojena ćerka svakodnevno pokušavala da ih ubije. Uspeli su da ubede sud da je ona odrasla osoba, a ne dete. Sudija je odlučio da je Natalija osoba od 22 godine. Tada su joj iznajmili stan i ostavili je samu da živi u jednom predgrađu. Komšije koje je upoznala govorili su u dokumentarcu o životu sa ovom devojčicom. Neki su tvrdili da je ona dete, drugi da je odrasla osoba. Bilo je onih koji su napadali roditelje što su je ostavili samu, drugi su govorili o njenom neuobičajenom ponašanju. Ceo slučaj dobio je novi epilog na sudu.

Razvod i šokantne opužbe

Majki i Kristin razveli su se 2014. godine, a sinovi su pripali njoj. Kada je ceo slučaj dospeo u javnost, počeli su da iznose optužbe jedno protiv drugog. U međuvremenu su bankrotirali, a njihovi sinovi su zbog celokupne situacije imali psiholoških problema. Majkl je govorio kako je Kristin sve slagala, da je i njega maltretirala kao i decu, te da su svi žrtva njene manipulacije koju je smišljala sa ljubavnikom.

Dokumentarni serijal Investigation Discoveri, „Čudesni slučaj Natalije Grejs“, završio je svoju drugu sezonu u sredu šokantno. Pod nazivom „Neobičan slučaj Natalije Grejs: Natalija govori“, 2. sezona prikazuje Nataliju i Majkla (njenog bivšeg usvojitelja), koji se sukobljavaju u kojoj on u potpunosti krivi svoju bivšu ženu Kristin za to što je par napustio Nataliju. On traži oproštaj, koji Natalija daje. Nataliju su potom usvojili Antvon ​​i Sintija Mans, njeni zakonski staratelji koji su je primili nakon što su je napustili Majkl i Kristin. Ali, baš kada stvari krenu na bolje za Nataliju, kraj sezone otkriva da se njeni novi staratelji možda i ne razlikuju toliko od Majkla i Kristine.

