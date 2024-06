FUDBALERA VARALA SA SAIGRAČEM IZ REPREZENTACIJE: Otkrivena SKANDALOZNA AFERA, umešao se i trener- ništa nije moglo da se sakrije

Aktuelno Evropsko prvenstvo u fudbalu dobija na ubrzanju, a oči celog sveta uperene su u fudbalere i njihovu igru na terenu. Međutim, nekada su dešavanja van terena daleko zanimljivija od same utakmice.

Reperentacija Belgije je tako bila u centru pažnje kada je otkriven ljubavni trougao njenih istaknutih fudbalera. Akteri afere bili su Kevin De Brujne i Tibo Kurtoa, kao i jedna lepitica po imenu Kerolajn.

Evo o čemu se zapravo radi. Pre nekoliko godina De Brujne je uživao u ljubavnoj vezi sa lepom Kerolajn i sve je delovalo idilično. Međutim, ona je završila u krevetu njegovog saigrača, a on je sve to saznao.

"Moja bivša devojka je često putovala u Madrid, pošto se od ranije poznavala sa Kurtoom došlo je do toga da me prevari. Rekao sam mu u lice da znam da je spavao sa njom i od tada imamo samo profesionalni odnos. Nismo više jedni od najboljih drugova, ali smo ok. Selektor me je pitao da li želim da Kurtoa bude odstranjen iz reprezentacije, ali ja nisam hteo. Iako se desilo što se desilo, on je dobar golman i potreban je Belgiji - rekao je De Brujne 2014. godine.

Kerolajn je iznela svoju verziju priče o celokupnoj situaciji koja naizgled asocira na špansku seriju:

"U leto 2012. godine, Kevin mi je rekao da je imao aferu sa mojom najboljom drugaricom i ja sam mu rekla da bira između mene i nje. Bila sam spremna da mu dam drugu šansu, ali naša veza nije bila ista posle toga - počela je svoju priču Kerolajn koja je rekla da su je De Brujneovi roditelji naterali da ćuti o tome, inače će je tužiti zbog toga, a onda je ispričala šta se dogodilo sa Kurtoom.

- Onda sam otišla u Madrid, da mu vratim milo za drago, a on je mislio da je moje putovanje odlična ideja, ali onda se dogodilo nešto što nije smelo. Te večri, Tibo mi je dao nešto što nisam dobila za tri godine veze sa Kevinom. Sa Tibom sa m mogla da pričam o svemu, a spremio mi je i večeru, što Kevin nikada nije učinio. Kevin me je izdao i pomislila sam zašto i ja ne bih uradila isto - rekla je Lajnen belgijskim medijima.

Godinama kasnije obojica se sećaju afere, privatno uopšte ne komuniciraju, a na okupljanima nacionalnog tima jedan drugom se obraćaju samo poslovno...

Danas je Kerolajn srećno udata, a afere sa dvojicom fudbalera za nju su prošlost. I njih dvojica krenuli su dalje.

