ŠTA DATUM ROĐENJA GOVORI O VAŠOJ SUDBINI: Numerolozi tvrde da je sve zapisano u BROJEVIMA- proverite šta VAS ČEKA U BUDUĆNOSTI!

Numerolozi tvrde da dan kada smo rođeni, nezavisno od meseca i godine, može da opiše naš karakter i poglede na svet.

Za rođene prvog dana: Okolina vas vidi kao vođu. Preduzimljivi ste, hrabri i sposobni. Samopouzdanje vam pomaže da se suočite sa svim i svačim, ali vam svojeglavost pravi probleme - hoćete da sve bude po vašem i nikome se ne pokoravate. Mada izgledate ljubazno i mirno, ne hajete za okolinu i dovoljni ste sami sebi. Može se čak reći da nikoga ne volite.

Za rođene drugog dana: Drugi vas cene kao idealnog saradnika i partnera. Vaša je originalnost u tome što pronalazite najbolji način da tuđe ideje sprovedete u delo. Naizgled karijeristi i poltroni, zapravo ste nesebični, nežni i osećajni, pa vas sredina često iskorišćava.

Za rođene trećeg dana: Za vas kažu da ste svuda mirođija. Šarmantni ste, svestrano obdareni, duhoviti. Popularnost vam je takva da vas svako društvo prima, a vi se trudite da budete u centru pažnje. Mada ste voljeni, ne postižete nešto posebno u životu jer vam se kvaliteti troše na gluposti.

Kog dana ste rođeni foto: Profimediaž

Za rođene četvrtog dana: Okolina vas smatra pouzdanim. To je verovatno zato što ste diskretni, praktični i kreativni u isti mah. Radite neumorno za dobrobit svih i imate uspeha u gotovo svim poslovima. Možete se čak i duhovno uzdići.

Za rođene petog dana: Nisu baš sigurni kako da vas opišu. Vi ste naklonjeni magiji, večito ste okruženi ljubavlju, ali ste nemirnog i nestalnog duha. Radite brzo i efikasno, volite promene i blistav ste govornik. Pošto ste temperamentni, umetnost vam pripada, ali nigde ne možete da ostanete dugo. Stalno jurite u susret nečem novom. Veoma ste osećajni, ali i neodgovorni, mada ste prilično kritični prema sebi.

Za rođene šestog dana: Drugi vas uzimaju za primer. Verujete da ljubav može sve da savlada, da su skladan život i rad najvažniji u ljudskoj zajednici i da su dom i porodica najveća svetinja. Vi se stalno borite da dokažete da su vaše ideje ispravne, volite da usrećujete ljude oko sebe, uvek ste raspoloženi da učinite sve što možete, pa čak i više, i stalno učite i stičete iskustva. Iz svakog iskustva izvlačite novu mudrost.

Koji je vaš dan rođenja foto: Profimedia

Za rođene sedmog dana: Svi su svesni da ste mirni i ozbiljni, ali vas retko ko poznaje. Vi ne pokazujete svoja osećanja, a suviše ste ozbiljni da bi vas neko mogao isprovocirati. Za vas je duh iznad svega, pa se često posvećujete mistici. Za rođene osmog dana: Vi ste organizator za porodicu ili društvo i lako uvodite red, a ide vam od ruke i sticanje novca. Često se žrtvujete za druge, zemlja i rad su vam sveti, ali rado pomažete i osobama koje jedva poznajete. Za rođene devetog dana: Širokogrudi ste, to je opšte poznato. Za vas su putovanja, ljubavne idile, sklad i razumevanje, umetnost i tajna učenja. Obično ste istraživač, pesnik i uvek stičete bogata iskustva i toplo ih delite sa drugima.

Za rođene desetog dana: Vama se dive i zavide vam. Uspevate da dirigujete događajima oko vas, da ih menjate i uzrokujete. Terate druge da veruju u nemoguće i to nemoguće zatim i ostvarujete. U stanju ste da promenite ružno u lepo, zlo u dobro, mržnju u ljubav i sve to činite s puno optimizma. Veruje se, i pored vaše vedrine, da možete učiniti i obrnuto.

Šta dan rođenja govori o vašoj sudbini foto: Marek Uliasz / Alamy / Alamy / Profimedia

Za rođene jedanaestog dana: Vama se mnogi obraćaju kao gospodaru. Privlačni ste, imate uzvišene ideje i svesni ste svojih moći. Čudesna energija koju posedujete diže vas iznad životnih problema. Vi često sanjarite, ali to kao da su predskazanja - sve sprovodite u život. Za rođene dvanaestog dana: Okolina smatra da ste očaravajuća osoba. Imate visoka moralna načela, volite sve ljude, a ljudi vam veruju i gotovo da vas obožavaju. Atraktivni ste izgledom, isterujete pravdu na svaki način i jednostavno se namećete društvu. Autoritet ste od malih nogu. Za rođene trinaestog dana: Vi kao da ste ružno pače. U detinjstvu i mladosti vas je malo šta interesovalo, bili ste lenji. Vremenom ste shvatili da posedujete talenat za mnoge oblasti, pre svega umetnost, i krenuli ste da radite. Koliko ste istrajni, toliko ćete izmeniti ružno u lepo, lenjo u vredno. Može se desiti da budete uzor, pa čak i vođa mnogima.

Datumi su bitni foto: Profimedia

Za rođene četrnaestog dana: Drugi vas smatraju istinoljupcem. Ne podnosite laž, pa ma kako bila dobronamerna. Često ste glasnik ili propovednik ideja, vešt ste kritičar, a svaki posao obavljate kako valja. Duh vam je snažan, a maštanje stvaralačko. Često putujete i menjate partnere, sitna i slatka zadovoljstva su nešto čega se teško oslobađate.

Za rođene petnaestog dana: Vi ste čovek obaveza. Koliko god bili profesionalac na poslu i dobar domaćin kod kuće, to kao da nije dovoljno jer se stalno osećate obaveznim. Vaša želja da pomognete često smeta vama samima. Često radite poslove prava, finansija ili obrazovanja, možda i zato što ste dobar govornik. Lepota vam je važna i stalno tražite ravnotežu između čulnog i vančulnog. Uporni ste, strpljivi, pomalo tvrdoglavi i time postižete uspeh, ali kao da ni vi ni okolina time niste potpuno zadovoljni.

Za rođene šesnaestog dana: Mišljenje o vama zavisi od osoba koje vas opisuju. Duhoviti ste, ali i netaktični. Vešti, ali i bezobzirni. Oprezni, ali i fatalistični. Ne podnosite glupost. Ne podnosite lidere, mada gospodarite situacijom, ali to činite nenametljivo i ponašate se skromno. Magnetski privlačite ljude, ali lako i prasnete. Depresija može biti vaše često stanje.

Numerolozi imaju svoje objašnjenje foto: Profimedia

Za rođene sedamnaestog dana: Sušta ste ambicija. Kada se stvarno založite za nešto možete da učinite šta god poželite. Mudri ste, hrabri i dovitljivi. Ponekad ste toliko nadmoćni da vas niko ne shvata. Vaša je ambicija uvek u službi opštih interesa, ali to kao da drugi nisu u stanju da dokuče. Često se povlačite u sebe jer ste tanana i duboko osećajna osoba. Za rođene osamnaestog dana: Vi ste deo prirode. Sve u prirodi vas privlači - i flora i fauna i prirodne zakonitosti. Tihi ste, povučeni, skromni, divite se malim stvarima, puni ste duha i topline. Mada pomažete ljudima, često vas ne shvataju. Previše ste zagonetni za okolinu i to vas čini nesrećnim. Za rođene devetnaestog dana: Prava ste čekalica. Često izgledate nezainteresovano i kao da sve odugovlačite, ali to uopšte nije tako. Vi sve razmatrate sveobuhvatno, uporni ste i strpljivi dok konačno ne donesete odluku. Kada se to desi, hitate ka cilju, bez obzira na sve moguće posledice. Imate dara za razne umetnosti, bavite se okultizmom, tihi ste i osećajni. Za svakoga imate lepu reč.

Brojevi kroje sudbinu foto: Profimedia

Za rođene dvadesetog dana: Smatraju da živite u stilu "lako ćemo", ali to baš i nije tako. Pogrešnoj proceni doprinosi to što ste stalno nasmejani, puni topline, večito u pokretu, ne previše verni u ljubavi. Vi se radujete životu i svakom njegovom danu. S druge strane, rado se hvatate ukoštac s nerešivim problemima i to sa puno samopouzdanja. Za rođene dvadeset prvog dana: Pošto je to magijski broj, onda je jasno da ste vi naklonjeni svim tajnim učenjima. Često ćete menjati svoje učitelje i na kraju ćete odabrati sopstveni put. Bitna vam je unutrašnja ravnoteža, ali i spoljna, jednom rečju, ravnoteža između materijalnog i duhovnog. Smatrate ljubav najvećom magijom i duboko u nju verujete.

Za rođene dvadeset drugog dana: Neodlučnost - to je za vas tipična reč. Sva pitanja duha vas zbunjuju, bilo kakve promene vas plaše, a svako donošenje odluka odlažete unedogled. Predodređeni ste za prirodne nauke i lako stičete novac. Dom i porodica su vam svetinja, ali istovremeno i mesto gde bežite od obaveza. Za rođene dvadeset trećeg dana: Okružiće vas i slava i zavist. Predodređeni ste za velike poduhvate i postaćete slavni. Neće vas omesti ni materijalni problemi, ni nesreće u ljubavi, ni zavist drugih. Mada ste spolja sila u vama se krije nežan karakter, kao i velika ljubav prema lepim stvarima.

Koji je vaš dan rođenja foto: Profimedia

Za rođene dvadeset četvrtog dana: Okolina je sigurna da ste zabavljač. Ako niste pevač ili glumac, onda je sigurno da ste veliki ljubitelj estrade. Sve što je u vezi sa zabavom vas privlači, volite lak život i stalno se nadate velikom uspehu. Razočaranja su moguća, pa ste često deprimirani i razdražljivi. Za rođene dvadeset petog dana: Ljudi oko vas misle da ste istraživač. Vi tragate ne samo oko sebe, već i u sebi. Čitav vam je život traganje za istinom i lepotom. Snagu nalazite u sebi, imate bujnu maštu i ljubav prema umetnosti. Mada vi tragate, drugima to zadovoljstvo ne pružate. Niko vas ne poznaje jer ste potpuna zagonetka. Razočaranja su česta, ali vi živite za ideale. Iznova nalazite snagu da se borite za lepši svet. Okultna učenja su neodvojivi deo vašeg unutrašnjeg ja. Za rođene dvadeset šestog dana: VI ste oličenje energije. Oduševljeni ste velikim zamislima i događajima i obavezno morate da budete deo toga. Imate niz finih osobina: ljubazni ste, vitalni i društveni, cenite matematiku, fiziku i mistične nauke, a želite da pomognete i sarađujete sa svakim. Bogatstvo je u davanju - ovo ponavljate kroz ceo život, gradeći blagostanje za čitavo društvo, ali pre svega za svoju porodicu.

Za rođene dvadeset sedmog dana: Okolina smatra da nedovoljno iskorišćavate svoje mogućnosti. Pametni ste, simpatični i emotivni. U stanju ste da se bavite umetnošću, putovanjima (najviše morima), ali i egzaktnim naukama. Volite magiju, ali je za vas i televizija mistična. Svašta vam se u životu može događati, ali ćete materijalno obezbeđen život moći da izborite tek u drugoj polovini svog doba.

Brojevi foto: Shutterstock

Za rođene dvadeset osmog dana: Svi vas prihvataju kao vođu, ali vas preterana samostalnost može skrenuti sa puta. Da ne govorimo o tome da ćete izgubiti poštovanje i ljubav najbližih. Pozitivne osobine su vam kreativnost, originalnost, sposobnost za organizaciju, snažan duh, energičnost, istrajnost, samoinicijativa. U stanju ste da i najgoru situaciju preokrenete, a posebno vam odgovaraju fizika, hemija, matematika, biologija i geografija. Za rođene dvadeset devetog dana: Spontano postižete da vas cene, kao da posedujete neku magijsku moć. Razmišljate glavom, shvatate ljude oko sebe i obožavate saradnju. Brzo uspevate da primetite najbolje kod drugih ljudi i da to iskoristite na opšte dobro. Znate da pomalo podignete tenziju, pa vam umerenost ne bi škodila. Za rođene tridesetog dana: Preterano ste pažjivi i nežni. Toliko volite bližnje da znaju da to iskoriste, na vašu veliku nesreću. Kad se tome doda da ne vodite računa o zdravlju, sve je jasno. Vezani ste za porodicu, razmišljate srcem, obožavate umetnost, a prijatelji su vam neophodni. Posedujete magnetsku moć, ali kao da je ne koristite. Za rođene tridesetog prvog dana: U pitanju je pravi kreativac - sve što preduzmete biće odlično urađeno, pogotovo ako se udružite s pravim ljudima. Savesni ste, ali o sebi malo vodite računa. Pravilno rasuđujete i to volite da proveravate kroz saradnju s drugim ljudima.

(Kurir.rs/Republika/M.J)

Bonus video:

01:59 DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV)