"BOG NE BI ŽELEO TU DECU ŽIVU" Majka htela da abortira sijamske bliznakinje, MISLILI DA NEĆE PREŽIVETI NI DAN, a onda uradila OVO

Čelsi i Nik Tores saznali su da očekuju sijamske blizance 2017. godine. Lekari su im rekli da će njihove ćerke imati samo pet odsto šanse da žive više od jednog dana.

Dok su u početku razmišljali o abortusu, Čelsi je na kraju odlučila da rodi devojčice, koje su nazvali Keli i Karter.

Doktori su bili toliko sigurni da njihove ćerke neće preživeti prvi dan da im par nije kupio nikakvu odeću tokom trudnoće.

"Na samom početku smo mislili da bi abortus bio najbolja opcija“, priznao je Nik.

"Mislila sam da će umreti čim se porodim“, rekla je Čelsi, a Nik je dodao da ih je snaga devojaka „potpuno zatekla nespremne“.

Devojčice su povezane od grudne kosti nadole, što znači da svaka ima svoje srce i stomak, ali dele jetru, crevni put i bešiku. Svaka od njih može da kontroliše jednu nogu i dve ruke.

Osim nekih početnih problema sa disanjem, blizankinje su rođene zdrave i od tada su napredovale.

Devojčice, koje su nedavno završile prvi razred, sada su zdrave i koriste invalidska kolica za kretanje, a trenutno uče kako da hodaju koordinirajući svoje pokrete kroz fizikalnu terapiju.

Ali, nažalost, njihova jedinstvena situacija znači da su često izložene neželjenim pogledima ili komentarima kad god su u javnosti.

„Neke starije žene su govorile: ‘Bog ne bi želeo tu decu živu‘, rekao je Nik. "Neki ljudi samo bulje."

Čelsi je takođe objasnila: „Deca će doći i samo ih pogledati. Neki pitaju: ‘Jesu li zaglavljeni?‘ A ja im odgovorim: "Zaglavili su se u mom stomaku, a sada su ovde."

U to vreme, Čelsi je rekla da ne planiraju da razdvoje sestre jer je operacija jako rizična.

„Jedini način da to uradimo je ako dođe do zdravstvenih problema ili ako one žele da se razdvoje. „Želimo da shvate rizike.“, rekla je ona.

"One sebe vole i obožavaju svoje telo. Svakodnevno mi pričaju kako se osećaju lepo baš takve kakve su. Želim da ljudi znaju da su one sasvim normalne devojčice. Deca su i žele da budu tretirane baš kao i druga deca. Idu u školu, igraju se, glupiraju se i, kao i sve sestre, nekada se ne slažu", navodi mama.

Čelsi je takođe govorila o reakcijama na njene ćerke, priznajući da bi ih u početku skrivala pod ćebetom dok su bile u javnosti, nakon što je počela da primećuje da ljudi bulje u njih.

„Kada su bili bebe, bilo mi je teško. Ljudi bi zurili i slikali ih. Jednom sam razbila nečiji telefon, jednostavno je lakše bilo sakriti ih."

