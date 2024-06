"MORAJU DA POJEDU OSOBU KOJA JE UMRLA" Pleme živi izolovano u šumi daleko od civilizacije, a od osvetničkog rituala PODILAZI JEZA

Jedenje nesahranjenih leševa, korišćenje lobanja umesto pribora za jelo, kao i obedovanje ljudskog mesa deo su rituala mnogih plemena.

Takva plemena često naseljavaju delove sveta koji su uglavnom ostali netaknuti modernom civilizacijom, pa su tako zaštićeni od spoljnih uticaja.

Kao rezultat toga, njihovi načini i tradicije mogu da datiraju hiljadama godina unazad - i toliko su odvojeni od naših, da izgledaju skoro vanzemaljski.

Možda su iz tog razloga i naučnici i istraživači dugo bili fascinirani udaljenim plemenima sveta, a posebno se ističe pleme Korovai.

Pleme Korovai dolazi iz Papue Nove Gvineje. Njihova populacija broji oko 4.000 članova, a moderna civilizacija nije bila svesna njihovog postojanja sve do 1970-ih godina.

Kako žive?

Većina pripadnika plemena Korovai živi u kućicama na drveću na svojoj izolovanoj šumskoj teritoriji, ali neki su se preselili u sela od 1980-ih. Otkako su otkriveni, priča se da su to pleme kanibali koji žive u kućama na krošnjama drveća.

Korovai nemaju pristup mnogim savremenim lekovima, a bolesti se leče lekovitim biljem, tako da je stopa smrtnosti obično veoma visoka.

Ljudožderi

Ne posedujući relevantna naučna saznanja, pleme je navodno verovalo da smrti izazivaju 'khakhua' ili demoni koji uzimaju ljudski oblik.

Neki kažu da su sve one koje je ubio 'demon' pojeli preostali članovi plemena, što je neobičan osvetnički ritual za zaštitu ostatka Korovai naroda, iako to do sada nije naučno dokazano.

Svedočanstva

Prvi je ovu priču pokrenuo australijski novinar Pol Rafael, koji je bio čovek moderne civilizacije, koji se infiltrirao u klan Letin - izdanak plemena Korovai. On je tada izvestio da je bio svedok kako neki od njegovih članova jedu ljudsko meso.

- Za Korovaje, ako neko ispadne iz kuće na drvetu ili pogine u borbi, razlog njihove smrti je prilično očigledan.

- Oni ne razumeju postojanje mikroba i klica (kojima su kišne šume prepune), pa kada im neko misteriozno umre (od bolesti), veruju da je to zbog khakhue, čoveka veštice koji dolazi iz donjeg sveta - rekao je za Vice pre 10 godina.

Kako je objasnio reč je mitskom biću koje jede ljudsko telo iznutra, a po pravilu je muškarac.

- Kahua poseduje telo muškarca (nikada ne može biti žena) i počinje magično da jede njihovu unutrašnjost, prema logici melanezijskog imperativa, morate vratiti u naturi. Moraju jesti kahuu kao što je pojela osobu koja je umrla. To je deo njihovog pravosudnog sistema zasnovanog na osveti - istkaao je.

Opisao je kako je upoznao čoveka po imenu Kili-Kili, koji je bio "najozloglašeniji ubica Khakhua". Čovek je pokazao Rafaelu lobanju čoveka koji je "ubijen" od strane Khakhue.

Novinar je rekao da pleme "sve kuva u pećnici od lišća i kamenja. Tretiraju ga kao svinjsko meso.

- Oni odsecaju noge odvojeno i umotaju ih u listove banane. Odsekli su glavu i to ide osobi koja je pronašla kakhua. Zato je Kili-Kili imao lobanju - rekao je.

