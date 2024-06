PRVE BRAČNE NOĆI SMO IMALI TROJKU S DEVERUŠOM: Kad su se gosti razišli, otišli smo u sobu, a onda je krenulo...

Kejt (27) i Dejvid Bebidž (26) su detaljno opisali kako je izgledalo planiranje ove neobične, i pri tome, prve bračne noći. Kako navode, pustili su da stvari idu svojim tokom. A sada su iskoristili priliku da za Daily Mail opišu svoje intimne fantazije.

- Ovo nije prvi put da smo spavali sa mojom prijateljicom, koja se nalazila i među mojim deverušama na venčanju. Razgovarali smo o potencijalnim scenarijima za prvu bračnu noć, a budući da je tu bilo mnogo naših prijatelja, koji gaje sličan životni stil kao i mi, šalili smo se da bismo mogli da organizujemo i orgiju na venčanju - kaže Kejt kroz smeh.

- Kada su gosti počeli da se razilaze otišli smo sa Kejtinom prijateljicom u sobu i isprobali smo nekoliko igrica, uglavnom stvari koje smo i ranije radili utroje. Nije da smo ukaljali instituciju braka, svako to drugačije shvata - objasnio je Dejvid.

Sa druge strane, Kejt priznaje da se otuđila od svoje familije koja ne podržava njene sklonosti u spavaćoj sobi.

- Ne zanima me šta drugi misle o mom načinu života. Živi i pusti druge da žive. Ovo nije za svakoga, ali ako ste zainteresovani i vaša veza je čvrsta, zašto da ne. Ipak, bilo mi je teško na venčanju jer tu nije bilo moje porodice, nije bilo oca koji je trebao da me odvede do oltara. Bez obzira na sve, za mene više nema povratka - poručila je Kejt.

Iako njih dvoje izbegavaju da se nazovu svingerima, u prethodne dve godine su spavali sa dvadesetak ljudi - žena, muškaraca i parova.

- Pre nekolko godina smo počeli sa ovakvim načinom života. Jedne večeri dok smo ležali u krevetu rekao sam Kejt da bih voleo da je vidim s drugim muškarcem. Uvek smo bili malo maštovitiji od naših prijatelja, ali kao monogamni par smo imali sjajan intimni život i nismo imali bilo kakvih problema - otkriva Dejvid.

- Prvi put sam bila veoma nervozna, ali što sam duže razmišljala o tome, bila sam sve opuštenija jer sam shvatila koliko Dejvid ima poverenja u mene. Ipak, trebalo nam je mnogo vremena da nađemo prvog partnera za "trojku". Razmenila sam mnogo lascivnih poruka sa raznim muškarcima, a Dejvid je imao poslednju reč. Ipak je ovo bila njegova fantazija - zaključila je Kejt.

