"POSTOJE PRAVILA KOJA NE SMEŠ PREKRŠITI ILI MOMENTALNO DOBIJAŠ OTKAZ" Dora otkrila sve detalje rada na luksuznom kruzeru (VIDEO)

Rad na kruzeru mnogim mladim ljudima deluje kao ostvarenje snova. Usliživanje gostiju dok se oko vas čuju talasi, deluje kao idealan posao. Ipak, rad na kruzeru kao i svi drugi poslovi sa sobom nosi veliku odgovornost.

Dora iz Hravatske već nekoliko meseci prlovi na luksuznom kruzeru koji plovi na zapadnoj američkoj obali Atlanskog okeana. Ona u svojim videima na društvenim mrežama otvoreno govori o tome kako izgleda njen život.

Reč je o kruzeru "Symphony of the Seas", koji izgleda kao grad u malom i ima sve što je potrebno, od ulica, prodavnica, pa sve do pozorišta, gde Dora radi kao muzičar.

Ipak, kako bi sve bilo savršeno i gostima se pružio maksimalni ugođaj, sve mora da funkcioniše i važe stroga pravila.

Dora je na svom Tiktok profilu, gde inače objavljuje kako izgledaju dani jednog radnika na kruzeru objavila i koja su to pravila.

- Nema nošenja farmerki nigde na brodu. Nema druženja sa gostima. Ne smeš zakasniti na brod jer prosto ode on bez tebe. Retko kad imamo hranu posle devet uveče, osim ako želiš da jedeš picu...

Kada dođeš na brod, imaš gomilu treninga koje moraš proći, bezbednosni treninzi, drilovi svake nedelje, pet sati. Prvog dana kada gosti dođu na brod moraš ih pozdraviti i znati tačno šta da im kažeš u slučaju hitne situacije - šta se dešava, šta treba raditi.

Moraš znati da pomogneš svakom gostu, ko god te šta pita, šta god, moraš sve znati, ne smeš im reći 'ne'. Umesto toga moraš da im kažeš: 'OK, sačekajte samo da pozovem nekoga' i onda će ti taj neko objasniti, a onda i ti gostima - otkrila je Dora.

Momentalni otkaz

Kako je objasnila pravila su toliko stroga da se u pojedinim slučajevima dobija otkaz.

"Odmah dobijaš otkaz ako te vide da si gosta doveo kod sebi u sobu, tad je katastrofa. Ako imaš prijatelje u šou programima, ne smeš doći i sesti u prvi red i gledati ih. Ili ako, na primer, nađeš nekog člana posade s kim želiš biti u vezi, nećete smeti da se držati za ruke u gostujućim prostorima, to nije dozvoljeno - napisala je ona.

Zanimljivo je da afirmisani i prepoznatljivi izvođači ne moraju da nose bedževe s imenima, što nije slučaj sa svim ostalim gostujućim umetnicima. Zbog toga ukoliko zaboravite svoj bedž bićete u velikom problemu.

