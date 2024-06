RETROGRADNI SATURN NAM STIŽE 29. JUNA: Vraća nas u MRAČNU prošlost i zadaće glabobolje dok konačno ne SREDIMO STVARI koje nas muče

Kada čujemo da je neka planeta retrogradna, to uglavnom znači da se nešto vraća, da nas čekaju promene. Upravo planeta Saturn kreće hod unazad, odnosno retrogradni hod i to kroz znak Riba. Taj njegov hod unazada počinje 29. juna i trajaće čak do polovine novembra.

Šta nam donosi retrogradni Saturn?

Ovo kretanje Saturna unazad nam može pomoći da očistimo svoj životni prostor i odbacimo neke beskorisne stvari koje su oko nas, piše "Rush".

Poenta je da treba da postavljamo ciljeve koji su u skladu sa našom dušom. Osim toga, Saturn će se kretati u znaku Riba, u znaku koji će nas naterati da prepoznamo srž problema kojima smo okruženi. Možda je vreme da krenete stazom sećanja i da vidite da li ste postali mudriji u odnosu na prethodni put kada je Saturn išao unazad - od 17. juna do 4. novembra 2023. godine.

Sigurno je da vam se desilo da se kucali na vrata nekih ljudi i da niste dobili odgovor. Jedino pametno rešenje je da napravite pauzu jer može postojati razlog zašto se upravo baš sve to događa. Shvatite da razgovarate sa pogrešnim ljudima. To ne znači da ste na pogrešnom putu, nego jednostavno ne znate da prepoznate da li su te osobe one prave, ispravne za vašu okolinu.

Savet za ovaj naredni period je da zapisujete svoje zamisli u dnevnik, lakše će vam biti kasnije da donosite zaključke koje korake sledeće da napravite.

Dok je Saturn retrogradan, ne žurite, ma o čemu da se radi. Ako osećate pritisak da morate da nastavite da radite onako kako vam društvo nalaže - podvucite crtu. Vi ste sami sebi takmičar i jedna osoba protiv koje se borite.

Šta vam to vredi ako ste "pregoreli"?

Saturn u Ribama daje vam poseban vetar u leđa u svim poduhvatima za koje ste naumili da radite. Ne odustajte. Ako krijete kreativno dete u sebi, vreme je da ta kreativnost izađe na površinu. Možda će neko od vas da se oseća sputanim u profesionalnim vodama, ali je bitno da pronađete rešenje tog problema i da nastavite svoj rast.

Takođe, kretanje kroz ovaj znak može značiti i da se duhovno pokrenemo i okrenemo duhovnom svetu. Da biste funkcionisali, potrebni su vam ravnoteža i prakse koje će vas održati na tom putu.

(Kurir.rs/Ona/I.M.)