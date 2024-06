DRŽALA JE ČASOVE PLESA DO POROĐAJA: Snimci ove TRUDNICE OBIŠLI SU SVET, evo šta su joj poručili kad su je videli da vežba!

tvrdi da je to zdravo

Mindi Zim u trideset osmoj nedelji trudnoće nije usporila svoju fitnes rutinu. Ona i dalje drži časove iz plesa sa sve stomakom, a čini se da ima energije više nego pre trudnoće.

Ova trudnica iz Džerzi Sitija ima 31 godinu i objasnila je kako je ostala aktivna čak i u visokoj trudnoći što joj je pomoglo u nekim lošijim trenucima u proteklih devet meseci.

Trudnica drži časove plesa foto: nstagram.com/mindi_dancebody

"Suprotno onome što većina ljudi veruje, vežbanje je zapravo vrlo korisna za trudnice i njihove bebe", rekla je Mindi, piše San.

Uprkos tome što je vrlo blizu terminu porođaja, Mindi nije zabrinuta oko porođaja tokom jednog od svojih treninga. Što se bude više približavao porođaj, počeće da usporava stvari. Međutim, ne planira potpuno prestati, budući da smatra da je važno da ostane aktivna jer misli da će joj to svakako biti od koristi u danima nakon porođaja.

"Za mene je svakodnevno vežbanje posebno na DanceBodyju, pružilo sigurno utočište da se osećam mentalno sigurnom, srećnom, snažnom, samouverenom i seksi u svom telu koje se razvija, i okružena ogromnom podrškom žena", poručila je Mindi.

Ova aktivna trudnica pak naglašava da bi se svaka žena prevashodno trebala konsultovati sa svojim doktorom pre nego se odluči na ovakve aktivnosti.

"Uvek treba da se konsultujete sa svojim zdravstvenim radnicima da vidite da li i kako da prilagodite svoj režim vežbanja tokom trudnoće i nakon rođenja bebe. Iskreno, većina ljudi koje sam srela, bilo u stvarnom životu ili na društvenim mrežama, bili su relativno ljubazni i ohrabrujući. Bila sam prilično iznenađena! Naravno, bilo je nekoliko komentara, poput 'previše skakanja može da dovede bebu pod stres' ili 'sindrom potresene bebe'". S obzirom na to, postojale su određene nedelje koje su bile izazovnije i morala sam da se prilagodim ili izbegnem predavanje određenih časova na osnovu toga kako se osećam. Nadam se da ću biti oličenje motivacije i inspiracije za druge trudnice da nastave da vežbaju tokom trudnoće, bilo da je to 10 minuta dnevno do 150 minuta nedeljno", zaključila je Mindi.

(Kurir.rs/M.J)

