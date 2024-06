STJUARDESA OTKRILA KAKO DA NE IDETE U WC TOKOM LETA: Njen trik izazvao pravu polemiku na mrežama i lekari dali svoj sud

Da li ste se ikada osećali iscrpljeno jer stalno morate u toalet tokom leta avionom? Stručnjaci za vazduhoplovstvo sugerišu da se ovaj problem može smanjiti ukoliko pijete vodu oplemenjenu alkalima.

Trik stjuardese

Influenserka Loren Ero podelila je na svom TikToku video koji je pogledalo više od 6 miliona korisnika, sa savetom stjuardese koju vodu je potrebno kupiti u ovakvoj situaciji, piše Njujork post.

foto: Printscreen YouTube Audacy

- Stjuardesa mi je rekla da uvek kupim neku vrstu alkalne vode na aerodromu za let. To vas sprečava da morate da idete u toalet što češće tokom letova jer telo to bolje apsorbuje - ističe Loren.

Šta je voda bogata alkalima?

Za one koji nisu upoznati, alkalna voda ima pH vrednost veću od 7, za razliku od obične vode koja ima niži pH. Mnogi stručnjaci veruju da održavanje pH vrednosti iznad 7 može biti kritično za optimalno zdravlje.

foto: Printscreen YouTube Audacy

Kompanije za vodu i poznate ličnosti često reklamiraju alkalnu vodu kao izvor mladosti, tvrdeći da ovaj napitak sa niskim sadržajem kiseline može održati osobu super hidriranom i zdravom, uz manje potrebe za mokrenjem.

Metoda očigledno funkcioniše.

U sledećem videu, korisnica TikTok-a tvrdi da nakon što je popila veliku flašu alkalne vode i "nije morala ni jednom da ode u toalet“ tokom četvorosatnog leta.

Stručnjaci su skeptični

Međutim, stručnjaci su skeptični prema ovoj tehnici, za koju smatraju da je posve bizarna.

foto: Profimedia

- Nema apsolutno nikakvih naučnih dokaza koji podržavaju tvrdnju da pijenje alkalne vode sprečava često mokrenje tokom letova aviona. Telo ima složen sistem za regulisanje pH vrednosti, a efekti alkalne vode na ovaj proces verovatno bi bili beznačajni - rvrdi dr. Kvadvo Kjeremanteng.

(Kurir.rs/I.M.)