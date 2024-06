NEĆETE VEROVATI ŠTA VIDITE NA SNIMKU: Mladić ispred vrata sa poda SKUPLJA OVA STVORENJA - više od PET MILIONA ljudi priča o videu!

Kućni ljubmimci su veoma zahvalni za sve što im pružite. Malo ljubavi i hrane je ono što im je potrebno,a vratiće vam višestruko. Govoreći o kućnim ljubimcima, većina odmah pomisli na psa ili neku slatku macu. Međum, jedan mladić ima veoma neobične stanare u svom domu.

O ovom snimku govore milioni pregleda i lajkova na Tiktoku. Ono što je doprinelo viralizaciji snimka je to što na prvi pogled uopšte ne možete da shvatite šta ovaj mladić drži u svojim rukama.

Ovakve piliće još niste videli foto: https://www.tiktok.com/@fathenfarms/

On ima prilično neobične kućne ljubumce kojima pomaže da se izlegu iz jajeta pa ga pilići doživljavaju kao majku i prate na svakom koraku. Od milošte ih zove dugmići jer su toliko maleni manji čak i od njegovog prsta.

On ima specifičan način kako ih zove lupkanjem u pod i oni mu trče u susret.

- Ovo je iza kulisa dobijanja dugmadi (pilići) da me prate niz hodnik. Svako dugme je drugačije, neki odmah prate mene, a neki odmah trče ispod vrata u različite sobe da me izbegnu - napisao je on u opisu ovog posta.

Ljudi u neverici gledaju kadrove koji su im pred očima, a komentari su se samo nizali. Skoro 30.000 ljudi ostavilo je komentar ispod njegovog tiktok snimka.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

03:05 ISKUSNI DRESER OTKRIVA KAKO REAGOVATI KAD VAS PAS NAPADNE! Pripitomio AGRESIVNU dogu od 70 KG mišića koja je bila na CRNOJ LISTI