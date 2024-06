PRIŠAO JE NEPOZNATOM ČOVEKU I ZAMOLIO GA ZA NOVAC: Kada ga je odbio, mladić je OVO uradio - svi su plakali zbog ove scene!

U današnje vreme svako uglavnom brine samo svoje brige i sve je manje empatije u svetu. Retko ko zastane i pogleda oko sebe kako bi video da li nekome treba pomoć.

Jedan mladić izazvao je salve komentara na internetu zbog postupka koji je učinio. Naime, prišao je gospodinu usred lokala i zatražio mu novac. Iako se videlo da ni sam čovek nije baš dobrostojeći što se finansija tiče.

Tiktoker je tražio dolar od nepoznatog čoveka foto: https://www.tiktok.com/@mdmotivator

"imate li dolar? Pokušavam da prikupim kako bih kupio nešto za jelo" obraća mu se momak.

Nakon što mu je gospodin rekao kako ga ne čuje i da ponovi, otkrio mu je da nema novca pored sebe, ali da ima nešto od hrane u kesi te da će rado podeliti.

- Da li je ovo dovoljno? I ovo? - pokazivao je čovek vadeći iz kese čokoladice

Kada ga je momak pitao zašto mu pomaže, čovek je odgovorio da bi isto uradio i za drugoga kome je pomoć potrebna te da veruje da se "sve vraća i da Bog vraća dobrim onima koji pomažu drugome".

U znak zahvalnosti momak je čoveku želeo da pokloni knjigu. Čovek je bio prijatno iznenađen gestom mladića ali je ljubazno odbio poklon, rekavši kako je knjiga nekome drugome potrebnija iako on voli da čita. U jednom trenutku ju je otvorio uzviknuvši: "O Bože 500 dolara! Nema šanse!"

Čovek je tiktokera pitao zbog čega mu je dao taj novc kada mu on nije dao ni jedan dolar, a mladić je odgovorio da je on prva osoba koja mu je danas pomogla i da ceni to. Pozdravio se sa njim poželevši mu lep dan.

Ovaj snimak izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama, a nemali je broj onih koji su tvrdil da im je ovaj čovek ulepšao dan.

(Kurir.rs/M.J)

