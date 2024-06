NEDELJNI HOROSKOP OD 1. DO 7. JULA: Pred Bikom su dani strasti, Rakovi će imati zdravstvenih smetnji, a OVO očekuje Device!

Jul već kuca na vrata, a on donosi i nove promene za sve znake horoskopa. Već prva nedelja jula može biti veoma povoljna te iskoristite položaj i naklonost zvezda.

Pogledajte šta vam astrolozi predviđaju u nedeljnom horoskopu za period od 1. do 7. jula.

Ovan

Dolazi do postepenog poboljšanja u privatnom životu prvih dana sedmice. Ljudi će ponovo postati otvoreniji prema vama, a i vi prema njima. Mnogi će svoju vezu obnoviti odlaskom na neko lepo mesto. Samci će puno izlaziti i zabavljati se. I na poslu će biti šareno. Jedva čekate da se izrazite i pokažete šta umete, ali biće mudrije da prećutite neke teme. Najbolje će proći oni koji su taentovani za diplomatiju. Pratite svoju intuiciju, savetuje nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024.

Bik

Nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024 predviđa da ćete biti izuzetno raspoloženi za ljubav, ali partner će se držati na distanci. Potrebno je više truda da mu se približite. Ali istrajte. Mlađi i sami lakše će se povezati. Pred vama su nove poslovne prilike. Stižu vam odgovori na postavljena pitanja i sve vas usmerava na rad u kome neki vaši mali talenti i znanje mogu doći do izražaja. Željni ste novih znanja i učenja. Probajte da ove sedmice zakažete pregled i analizu krvi.

Blizanci

Nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024. predviđa vam lepe ljubavne dane u kojima će biti mnogo prilika za zbližavanje. Vaš društveni život postaje bogatiji, a vi srećniji. Ne sedite kod kuće, izlazite među ljude i uživajte. Niste svesni svojih mogućnosti. Od vas se očekuje više i bolje jer ste sposobni. Pokušajte da uradite ono što morate, a zatim se posvetite onome što želite. To je siguran način da napredujte. Razmislite o odlasku na tretman lica, kose ili kože.

Rak

Ovih dana ćete se fokusirati na na to da budete što više s partnerom. Biće će vam dovoljno da ostanete kod kuće ili da odete negde gde ćete biti sami. Kako nedelja bude odmicala, biće vam sve jasnije da se vaši poslovi dugoročno dobro razvijaju. To saznanje će vas ispuniti mirom i zadovoljstvom i bićete spremni za saradnju. A lako ćete se odreći i predrasuda. Vratćete se omiljenoj rekreaciji. Povedite računa o zdravlju savetuje nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024.

Lav

Nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024. kaže da ste možda mogli više, ali nema razloga za nezadovoljstvo. Sada ćete napore usmeriti na privatni život. Izađite s partnerom na zanimljivo mesto, uz više intimnosti sve će vam ići u prilog. Takođe, popraviće se i atmosfera na radnom mestu. Moguće je da su provokatori na godišnjem, pa će svima biti lakše. Nedostatak prave akcije će u vama izazvati monotoniju. Trebaće vam više sna i odmora. Isplanirali ste celo leto.

Devica

Narednih dana će vam se postepeno otvarati vrata ljubavi. Primetićete da se ponovo sve češće smejete. Neće to biti bajka, ali biće vam veoma lepo. Samo nemojte reagovati na sitne provokacije. Bićete spremni da animirate sve oko sebe da biste postigli više. To će razjasniti i neke stvari u operativnom nivou rada, pa ćete lakše početi da radite i znaćete šta je čiji zadatak. Biće obro da sprtski bete aktivni, savetuje nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024..

Vaga

Čini se da polako dolazite na svoje. Kako ste to što vam se dešava čekali neko vreme, pokazaćete da ste veoma radosni. Idete na zabave i osećate se veoma prijatno. Ne sedite kod kuće već Idete međ ljude, kaže nedeljni horoskop. Nešto dugo očekivano izlazii na videlo, a to će izazvati nove poteze koje je malo ko očekivao. Svi će se prilagoditi. Bićete osoba koja uliva nadu svima. Računajte na napore. Mogli biste da popravite kondiciju sportom koji volite.

Škorpija

Nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024. kaže da sada možete lakše analizirati neke sumnje iz ljubavne prošlosti. Partner će vas saslušati, ali isto očekuje od vas. Imajte to na umu kada počnete da se poveravate. Vaš opušteni stil će biti dobro prihvaćen. Kada dobijete potrebne informacije, u akciju ćete krenuti spremni. Počinjete da ostvarujete sve o čemu ste sanjali. Nećete zaboraviti nijednu sitnicu. Samo ne žuri, imaš više nego dovoljno snage. Pazite da ne pregorite. Vežbajte jogu.

Strelac

U vašim ličnim odnosima vladaće opuštenost i prijatna atmosfera. Bićete zadovoljni što se mir vratio u vašu vezu. Slobodni će biti srećni da izlaze sa prijateljima preko kojih bi mogli da upoznaju novu ljubav. Većina stvari dolai na svoje mesto, a vi počinjt da radite mirnije, dosta vam je buke, kaže nedeljni horoskop od 1. do 7. jula. Posebno će se dobro razvijati poslovi vezani za komunikacije ili putovanja. Bićete baš angažovani. Čuvajte sebe i svoje kosti.

Jarac

Ove sedmice ojačaće poverenje u vašoj vezi. Razumećete svoju voljenu osobu više nego inače, ali i ona vas. Radićete nešto što dugo niste. Slobodni bi mogli bi da pronađu ljubav na putovanju ili u nekoj intelektualnoj instituciji. Iako veći deo glavnih poteza zavisi od drugih, neke poslove polako preuzimate u svoje ruke i dolazi do poboljšanja na radnom mestu. Zanemarite nešto što vas frustrira, savetuje nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024.

Vodolija

Nedeljni horoskop od od 1. do 7. jula 2024. kaže da ćete, kako nedelja bude odmicala, primetiti da vaši lični odnosi počinju da se poboljšavaju. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i hrabriji u pristupu osobama suprotnog pola. Vodolije u vezi biće još bliže partneru. Uspostavili ste nova pravila igre i sada se ponašate po njima. Prihvatite nove izazove na poslu i nosite se sa njima uz bolju organizaciju. Više spavajte i odmarajte se.

Ribe

Vaši lični odnosi ove nedelje će procvetati. Voljena osoba će ponovo biti otvorena za vas. Organizujte romantični vikend ili putovanje, biće vam prelepo. Mnogo je toga pred vama, a mao vremena za odmor. Neki će čak raditi prekovremeno. Ali pošto ste ovaj posao dugo želeli, daćete sve od sebe da uspete. Trebalo bi da se s vremena na vreme zaustavite i opustite, savetuje nedeljni horoskop od 1. do 7. jula 2024.

