4 HOROSKOPSKA ZNAKA KOJIMA ĆE NOVAC SAMO KAPATI DANAS: Stiže vam neočekivano iznanađenje u vidu novčanih priliva, ALI I...

Horoskop predviđa da 1. jul donosi neočekivan novac, ali i sreću i ljubav. Za 4 horoskopska znaka dolazi pozitivno iznenađenje. Možda će čuti veoma dobre vesti, iznenadnu i neočekivanu sreću u ljubavi i finansijama.

Blizanci

Danas 1. jula 2024, Blizanci, smatrajte se među srećnicima jer vam ovaj dan i njegovi tranziti zaista dolaze u pomoć. Ovo je situacija u kojoj vam treba novac i on iznenada dođe. Ne samo da ćete dobiti dobre vesti, već će te dobre vesti ublažiti mnoge vaše brige. Sve što vam je zaista potrebno je bistar um bez anksioznih misli, a nakon ovog ponedeljka bićete slobodni i čisti.

Lav

Ovaj 1. jul otvara vam kapije sreće, a način na koji ćete je čuti je iz neočekivanog izvora. Osmehuje vam se neočekivana radost i sreća. Otvara vam se put zaj iznenadni i najsrećniji događaj. Univerzum vas vidi i zna da je ovo pravo vreme da vam priskoči u pomoć i pokazuje da ste na pravom putu i da će ti sve u životu uspeti. Očigledno je da imate neke prilično moćne prijatelje "tamo gore".

Strelac

Na vašoj strani ovog ponedeljka su nebeska tela Sunca, Venere, Marsa i Saturna, i svi naporno rade u skladu jedni sa drugima kako bi vaš život učinili boljim mestom za život. Stiže iznenadna promena događaja. Menjate put ka nečemu sasvim novom i mnogo boljem. Ne žudite za iznenađenjem jer volite svoju organizaciju i predvidljivost. Možda vam sve to izgleda kao nova zemlja, ali vi ste istraživač i avanturista.

Ribe

Imaćete sladak razvoj događaja! Do kraja ovog dana, 1. jula, stiže vam sreća za koju niste ni slutili da vas čeka. Ovaj neočekivani obrt će vas nasmejati i osećaćete se veoma srećnim što ste nekako „izabrani“ da primite tako sjajne vesti. Mars pokreće tranzit Venere tako da su 'dobre vesti' neizbežne za vas. I to nisu samo dobre vesti. To je veliko bogatstvo, iako šok, to je definitivno nešto sa čime se možete dobro nositi. Ovo je veliki dan za vas, za puno radosti i sreće vama i vašima.

