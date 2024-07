"ISPISALI SMO DECU IZ ŠKOLE I PUŠTAMO IH DA UČE ŠTA IH ZANIMA" Roditelji se hvale zabrinjavajućim trendom "Niko im ne drži časove"

Na mrežama već je nekoliko primera roditelja koji se hvale da su decu ispisali iz škole i prepustili ih samostalnom učenju, po njihovim interesnim sferama.

Ovo ne samo da prikuplja veliku pažnju korisnika mreža, već se sve češće može videti i polako postaje "trend" od aprila ove godine.

Roditelji se hvale

foto: Shutterstock

Nedavno, jedna mama pod korisničkim imenom "mami.onami" postavila je snimak u kom ponosno objašnjava šta njena deca rade, kad već ne idu u školu.

- Ispisali smo decu iz škole i dozvolite mi da vam objasnim kako funkcioniše to u našoj kući. Ne učimo ih ničemu. Svakog dana kada nešto novo nauče, to je isključivo jer ih je nešto zainteresovalo ili su postavili pitanja. Ne želimo čak ni privatno školovanje niti školovanje kod kuće. Ne praktikujemo nikakve časove niti im neko od nas roditelja drži neke lekcije. Bukvalno samo odgovorimo na njihovo pitanje kad ga postave i to je sve. Naravno, kada odgovaramo na to što ih zanima, potrudimo se da stvarno razumeju to što im objašnjavamo.

@mami.onami The best part is that my son LOVES learning, LOVES beginning something new, and is experienced with practicing things until he improves. They do this school because they want to, and when you want to know something; your retention is 💯. Learn more about what we teach our kids at the story highlight “we teach them” #freeschool #unschool @Your Natural Learner ♬ original sound - Mami Onami

Moj jedini strah od "slobodnog školovanja", jeste taj da, ako moja deca zaista budu išla ka onom što ih bude zanimalo, i da ne moraju njihovo interesovanje da "lickaju" ostalim nepotrebnim znanjem i "neophodnim" lekcijama - bojim se da neće nikada da ih zanimaju stvari poput čitanja, pisanja ili matematike. Moj šestogodišnji sin, ne poredeći sebe sada sa drugim majkama, već piše neke stvari. Pogledajte - objasnila je ova majka, pa pokazala svesku sa svega nekoliko ispisanih stranica.

foto: Shutterstock

"Nekoliko ispisanih stranica", podrazumeva da je jedna cela strana ispisana sa po jednom rečju. Na stranicama pisale su reči: Jaje, tegla i lav. Kako se pohvalila, ovo je sam uradio tako što je prepisivao. Za pravilnost pisanja pitao ih je jednom, a da se dodatno pohvali, navela je i da ju je pitao koliko je u zbiru sedam i pet.

- Sve će doći u svoje vreme. Ali, ako vam se ne dopada ideja da šaljete dete u školu svaki dan, 40 sati nedeljno i da kad se vrate nemaju energiju ni za šta, verujte da možete da ispratite njihova interesovanja. Verujte da će naučiti sve što treba da nauče, a ne šta drugi ljudi očekuju od njih da nauče. Nema na čemu - za kraj govori viralna majka.

Kritike samo pljušte

foto: Lev Dolgachov / Alamy / Alamy / Profimedia

Ipak, ova "epidemija" odvajanja dece od sistema školovanja, ne prolazi bez kritika. Kreatorka ovog videa "mami.onami" nije jedina koja koristi ovo "slobodno školovanje", bazirano samo na interesovanju deteta na dnevnom nivou.

Bračni par Adel i Mat Alen svojoj deci daju punu slobodu da biraju šta jedu, piju i gde idu u toku dana, a uče po istom šablonu - pitaju šta ih zanima u toku dana i dobiju odgovor od roditelja, bez ikakvog pokrića knjiga, čitanja, pisanja ili školskog učenja, kako "Mirror" prenosi.

U prevodu - kako deca požele. Pomalo je zastrašujuće kada pomislite da se deca odvajaju ne samo od obrazovnog sistema i discipline, radne navike i znanja koja ona nudi za dalji život, već i to da roditelji smatraju da će tako njihova deca biti naučena da "prate svoje osećaje, interesovanja i želje" i da odbacuju sve što ih ne zanima i ne troše vreme na "nepotrebne stvari". Takođe, još jedan plusić na ovaj fenomenalni spisak, roditelji dodaju zato što deca provode više vremena kod kuće. Ovo se može komentarisati sa nekoliko aspekata - od toga kako može štetiti detetu da se socijalno razvija provodeći vreme u okruženju vršnjaka i drugih ljudi, koji nisu roditelji i porodica, pa onda i sa psiholoških i ostalih stručnih stanovišta.

"Činiš im medveđu uslugu"

foto: Profimedia

Komentari su i više nego osuđujući za ovu mamu. A evo koji komentari su dobili najviše lajkova, tačnije, podrške i istomišljenika:

- Ovo je takva medveđa usluga za decu. Trebalo bi da je dalje stigao od ovoga sa šest godina.

- Sakatite svoju decu. U redu je ako želite da ih zauvek držite u neznanju i kod kuće. Lično, želim bolje za svoju decu.

- Imam diplomu iz neuropsihijatrije(to je bio moj predmed). Kažem vam odmah, ako svoju decu ne naučite osnovnoj neuroplastičnosti, ona će biti spora. Pravite ozbiljnu štetu.

