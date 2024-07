VRELA INFLUENSERKA GOLIŠAVA KUVA: Od cene njenih recepata ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI, mnogi je OSUĐUJU, a ona im OVAKO ODBRUSILA

Influenserka Kerolej Čevs (23) zarađuje i do 2.300 funti (2.700 eura) na sat kuvajući u oskudnoj odeći za svoje obožavaoce.

Kerolej, koja ima više od 2.5 miliona pratilaca na društvenim mrežama, kuva u seksi odeći. Njena jela, poput domaće foa gra ili rižota od belog tartufa, inspirisana su "renomiranim kuvarima i poznatim kulinarskim ličnostima".

Influenserka je otkrila kako zarađuje 2.300 funti na sat kuvajući hranu kod kuće. Kerolej Čevs ima samo 23 godine, ali dok mnogi ljudi njenih godina jedu rezance na univerzitetu ili započinju svoj prvi posao, ona već uživa veliki novac. Kako? Kuvanjem za strance na mreži.

foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Uvek sam volela da kuvam i mislila sam da bi bilo zanimljivo da to podelim na drugačiji način," rekla je za NeedToKnov. U Velikoj Britaniji, prosečni kuvar zarađuje 13 funti na sat. Kerolej može da zaradi nekoliko hiljada funti, mada zavisi od obroka koji je neko zamolio da napravi.

Obožavaoci joj plaćaju da napravi video, kako skuva jelo, cenovnik prema influenseru izgleda ovako:

Domaća foa gra 2.300 funti (2.700 eura) Patka sa tukupijem sa regionalnim prilozima 1.500 funti (1.770 eura) Tajlandski škampi sa lokalnim začinima 1.500 funti (1.770 eura) Sašimi od egzotične ribe sa specijalnim sosom 1.500 funti (1.770 eura)

Za razliku od prosečnog kuvara, Kerolej ne nosi kecelju, umesto toga odlučila se za uske pidžame, majice i šorceve i upravo je zbog toga izbačena iz supermarketa kada kupuje sastojke za svoje obroke, zbog njenog izbora odeće.

"Upravo sam došla iz supermarketa i maltretirana sam jer sam nosila '"prekratku odeću'". Neki su me gledali s predrasudama, drugi su me psovali i na kraju sam izbačena. Da li verujete? Mislim da je apsurdno da se mi žene još uvek ovako tretiramo samo zato što se oblačimo kako želimo. Istina je da prolazimo kroz to jer smo previše seksi, to je sve," poručila je ona.

(Kurir.rs/Informer/J.M.)

