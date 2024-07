DANIMA NAM JE NEŠTO CURILO, PA SMO POZVALI MAJSTORA: Kad smo podigli pod, SRCE MI JE STALO, sad mi je POLICIJA u kući (VIDEO)

Snimak jedne korisnice TikToka postao je viralan na ovoj društvenoj mreži. Ona je ispričala do kakvg je saznanja došla nakon što je "nešto par dana curilo u pomoćnoj prostoriji" u njenom domu, a potom je usnimila i jezivi prizor koji je zatekla.

Inače, ona se, prema njenim rečima, uselila u ovu kuću tek pre nekoliko dana, a kako bi rešila problem, pozvala je vodoinstalatera. Kad su podigli pod, imali su šta da vide.

"Upravo smo kupili kuću i mislim da je neko ubijen u njoj", rekla je u snimku.

Ona je potom okrenula kameru i pokazala kako izgleda soba. Pod je bio umazan tamnocrvenom tečnošću koja je svuda bila razmazana.

"Šta je ovo? U ovoj prostoriji ima tragova! Trenutno sam izbezumljena", rekla je i dodala da se nada da će joj neko reći da "preteruje i da je to samo farba".

"Mada, ja sam prilično sigurna da to nije farba. Policajac mi je rekao da na ovu adresu nikada nije bilo poziva za nešto sumnjivo što bi moglo da dovede do ove količine krvi. Sada i on ima brojna pitanja, očigledno zove još kolega da dođu i pokrenu slučaj", rekla je, dok su je korisnici TikToka savetovali da se odmah iseli iz kuće.

"Upravo sam sav novac uložila u nju. Čak i ako mi kažu da moram da se iselim, ja ću biti u njoj", odgovorila je.

(Kurir.rs/ L. S.)

