"MUŠKARCI, PRESTANITE DA NOSITE USKE PANTALONE KAO HELANKE" Oštre reči sveštenika Predraga Popovića: "Zato su žene ISFRUSTRIRANE"

Pravoslavni sveštenik, otac Predrag Popović, vrlo često se osvrne na muško-ženske odnose u braku i uošte u vezama. Vrlo često apeluje na mlade parove da obrate pažnju na sitnice koje utiču na vezu u negativnom smislu i regulišu to.

Ističe da je vrlo često reč o odnosima koji su na neki način poremećeni i gde su se tradicionalno priznate muške i ženske uloge izmešale.

- Muškarci, tražim da budete vitezovi i da prekinete nedolično da se ponašate, slabo i mlitavo i da nosite one uske pantalone kô helanke. Ponašajte se kao alfe, tako razmišljajte i tako delajte. Budite muškarci na koje svi mogu da se oslone i vaši prijatelji i vaša rodbina. Takve muškarce žene će voleti i otimaće se za njih. Žene su sada brojnije nego muškarci, a kada uzememo u obzir koliko muškarci nisu muškarci, ispada da su one same - rekao je otac Predrag u jednom od svojih izlaganja.

- Ukoliko žena vidi da ti znaš šta hoćeš u životu, da imaš pravac, ne moraš da budeš lep, ti ćeš nju da privučeš. Ne treba ti skup automobil, sa takvim automobilima zna se šta se privlači. Žena traži sigurnost, kada ti imaš pravac u životu, ona onda zna da može da računa na tebe i da joj ti budeš oslonac, a i ona tebi. Ona tada zna da može da bude tvoj suvozač, kopilot - rekao je Popović.

- Ona mu prišla on stidan, on se složio, oni se zabavljaju, ona kaže ajde levo, on levo, ona pita šta će da jedu, on prepusti njoj sve odluke. Dođe brak, on čeka njenu komandu i onda dobiješ ženu koja je isfrustrirana. Dođu mi onda žene kada se venčaju i žale se na muža da sve prepuštaju njima i da se iza njih kriju, ali onda je kasno. Ili devojka koja vidi da joj je momak nasilan, da voli da tuče druge, pa se onda žale na njih u braku da su siledžije. Sve to se vidi i pre braka - kaže sveštenik Predrag Popović.

- Ne sviđa mi se takođe i što mnogi žive u vanbračnim zajednicama. Imaju decu, a tamo piše da su rođena van braka. Kao papir nije važan, pa važan je. To je jedan zavet Bogu - objasnio je sveštenik.

