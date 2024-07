KRATAK DAH, HALUCINACIJE, HLADNA STOPALA: Lekari otkrili kako izgledaju poslednji trenuci, evo kojim REDOSLEDOM SE GASE ČULA

Kada ostarimo ili kada smo na samrti, često se setimo i srećnih i tužnih trenutaka. Zbog nekih stvari čest zažalimo jer smo svesni da smo mogli drugačije postupiti i biti srećniji.

Iako je kraj neizbežan američki lekar Džejms Halenbek je proučavajući ljudi na samrti podelio svoja zapažanja i otkrio kojim redosledom ide umiranje, piše msn.

foto: Shutterstock

Kako se disanje postepeno kreće od dubokog do plitkog i od brzog do sporog u ciklusima koji se ponavljaju, disanje će se na kraju usporiti i postati veoma plitko pri kraju.

Na kraju će doći do pauze u ciklusu, nakon čega sledi poslednji dah. Nekoliko minuta kasnije, srce će prestati da kuca jer mu ponestane kiseonika.

1. Gubitak apetita

Jedan od prvih pokazatelja da se telo gasi je gubitak apetita. Ova promena je prirodan odgovor jer telu više nije potreban energetski unos koji je nekada imao. Ljudi mogu primetiti da njihovi voljeni odbijaju obroke, jedu manje porcije ili ne pokazuju interesovanje za njihovu omiljenu hranu.

Ova smanjena potreba za ishranom povezana je sa smanjenjem potrošnje energije tela. Kako se telesne funkcije usporavaju, usporava se i probavni sistem. Iako može biti uznemirujuće svjedočiti, pružanje udobnosti umjesto guranje hrane može biti korisnije tokom ovog vremena.

2. Povećan umor i san

foto: Profimedia

U poslednjim danima ili nedeljama života, pojedinci često doživljavaju dubok umor i provode više vremena spavajući. Ova povećana potreba za odmorom je način na koji telo čuva energiju za osnovne funkcije. Uobičajeno je da umiruće osobe spavaju duže i da ih je teško probuditi.

Ova faza stalnog sna signalizira da telo fokusira svoje preostale resurse na vitalne organe. Dozvolite vašoj voljenoj osobi da spava i da se oseća udobno je ključno, jer im pomaže da sačuvaju energiju za poslednje faze života.

3. Socijalno povlačenje

Kako se smrt približava, mnogi pojedinci prirodno počinju da se povlače iz društvenih interakcija. Možda provode više vremena sami ili izgledaju nezainteresovano za razgovore. Ovo odvajanje je normalan deo procesa umiranja, odražavajući pomeranje fokusa ka unutra.

Društveno povlačenje može biti bolno za porodicu i prijatelje, ali je važno shvatiti da to često nije odraz njihovih odnosa. To je način da umiruće sačuvaju svoju preostalu energiju i obrade svoje emocije o predstojećem kraju.

4. Promene u obrascima disanja

foto: Shutterstock

Obrasci disanja mogu se značajno promeniti kako se smrt približava. Možda ćete primetiti nepravilan udisaj, duge pauze između udisaja ili plitko disanje. Česta pojava je Šejn-Stokesovo disanje, koje karakteriše obrazac ubrzanog udisaja praćenog periodima bez disanja.

Ove promene nastaju zato što se potreba tela za kiseonikom smanjuje, a mozak ređe signalizira respiratornom sistemu. Iako ovi obrasci disanja mogu biti alarmantni, oni su normalan deo procesa umiranja i ne ukazuju nužno na nelagodnost.

5. Pad telesne temperature i krvnog pritiska

Kako telo počinje da se gasi, često je primetan pad telesne temperature i krvnog pritiska. Ruke i stopala mogu biti hladne na dodir, a koža može izgledati mrlja ili bleda. Ovo se dešava kada se cirkulacija krvi usporava i telo se fokusira na održavanje funkcije vitalnih organa.

Ove fizičke promene mogu biti uznemirujuće, ali su to znaci da telo čuva svoju preostalu energiju za osnovne funkcije. Obezbeđivanje ćebadi i obezbeđivanje udobnog okruženja može pomoći da se ublaži svaka nelagodnost.

6. Konfuzija i dezorijentacija

foto: Profimedia

Mentalne promene kao što su zbunjenost, dezorijentacija ili uznemirenost su uobičajene u poslednjim danima. Ovo može biti rezultat različitih faktora, uključujući smanjen nivo kiseonika u mozgu, metaboličke promene ili efekte lekova. Pojedinci možda neće prepoznati svoje voljene ili razumeti gde se nalaze.

Ovi simptomi mogu biti uznemirujući i za umiruće i za njihove porodice. Nudenje mirnog, umirujućeg prisustva i minimiziranje buke i konfuzije u okruženju može pomoći u ublažavanju ovih simptoma.

7. Smanjeno izlučivanje urina

Smanjenje izlučivanja urina je znak da se bubrezi gase. To može dovesti do tamne boje urina i retkog mokrenja. To odražava smanjenje unosa tečnosti u telo i smanjen dotok krvi u bubrege.

Ova promena je deo prirodnog procesa usporavanja sistema tela. Praćenje unosa tečnosti i održavanje udobnosti osobe je ključno, ali je važno razumeti da je ovo prirodan deo procesa umiranja.

8. Halucinacije i vizije

foto: Profimedia

Pred kraj života, neki ljudi doživljavaju halucinacije ili vizije, često vide ili razgovaraju sa preminulim voljenima. Ova iskustva mogu biti utešna ili uznemirujuća, u zavisnosti od percepcije pojedinca i prirode vizija.

Halucinacije se javljaju zbog promene hemije u mozgu i smanjenog nivoa kiseonika. Iako može biti iznenađujuće, pružanje uveravanja i priznavanje ovih iskustava bez odbacivanja je važno za emocionalnu udobnost osobe.

Razumevanje ovih signala može pomoći u pripremi porodice i staratelja za završne faze života. Neophodno je ovom trenutku pristupiti sa saosećanjem, strpljenjem i poštovanjem prema putovanju pojedinca.

(Kurir.rs/I.M.)