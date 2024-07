MLADIĆ IZ SRBIJE ZAPALIO INTERNET SVOJOM TETOVAŽOM: Da KUM NIJE DUGME pokazuje OVAJ GEST, reakcija će vas OBORITI S NOGU (VIDEO)

Ko će stajati pored vas dok budete izgovarali sudbonosno "da" nije ni malo bezazlena stvar. Bilo da je u pitanju venčanje ili krštenje, kum ima neverovatno važnu i veliku ulogu u svačijem životu. Nakon tog čina vaš odnos se penje na viši nivo, a primer tome je i video snimak dva mladića iz Srbije.

Naime, na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak korisnika pod tagom "Mačak", koji je svojom originalnom tetovažom pokazao koliko mu je njegov kum bitan. Kako je prikazano na snimku, na svojoj levoj nozi istetovirao QR kod koji, ako ga skenirate mobilnim telefonom, vodi do "JuTjub" platfome do pesme Šabana Šaulića - "Kume brate, brige me prate".

Popularni snimak nastao je tokom nekog veselja kada, u jednom momentu, dečko sa snimka podiže nogu da sto, a devojka iz društva je skenirala kod.

Naspram reakcije, njegov kum verovatno nije znao za ovaj gest nakon kog su se dva momka snažno zagrlila, a onda nastavila s veseljem. Kao što je i bilo za očekivati, njihovi pratioci obasuli su ih komentarima.

"Dao si mi jako dobru ideju," napisao je jedan od pratilaca.

"Bog na nebu, na zemlji kum," dodao je drugi.

"Ovo moram i ja da uradim," zaključio je treći.

Kakvo je vaše mišljenje?

