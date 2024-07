AFRIKANKA OSULA PALJBU PO SRBINU: Zvao je tri puta na sastanak, na dva se nije pojavio, a onda je postavio BIZARNO PITANJE

Kolin Mušingileti je studentkinja iz Konga koja godinama živi u Beogradu. Budući da je umnogome promenila svoj život dolaskom u Srbiju, ona je neretko govorila o kulturološkoj razlici zbog čega je postala popularna na mrežama.

U moru zanimljivih video klipova koje svakodnevno deli o svom životu u Beogradu, pažnju je privukla njena ispovest o pokušaju izlaska na sastanak sa jednim Srbinom.

Dugo se udvarao

foto: printscreen/tiktok/mscolgatebalkan

Studentkinja medicine otkrila je da joj se momak dugo udvarao, te da je na kraju popustila i dala mu šansu, što joj se obilo o glavu.

- Ovo je najgori dejt koji sam imala od kako sam u Srbiji. Izvinite molim vas, ne osuđujte me. Pisao mi je mesecima, rekao je kako želi da me vidi, kako mu se sviđam i sve. Bila sam kao, da, videćemo, nemam vremena sad. Ne verujem muškarcima ovde, imala sam loše iskustvo.

Kad sam bila gladna, on je meni plaćao dostavu hrane. Mislila sam, da, ok, sad je zadobio moje poverenje, možemo da se vidimo, da popričamo. Prvi put je rekao da će doći po mene, da me pokupi i da idemo na neki ručak. Rekla sam, da, ovo je moja adresa, dođi u sedam. I tako je došao sat vremena ranije. I ja sam devojka koja uvek kasni, rekla sam, ne može sad, dođi sat kasnije.

I on je onda rekao da ima obaveze i da može samo tad. Sačekao je sat vremena i samo otišao. To je bilo prvi put. Drugi put, bilo je nešto slično. Ukratko, nismo se videli dva puta - započela je priču devojka.

Na kraju su uspeli da se slože, te dogovorili "pravi sastanak", ali kako je otkrila gorko se pokajala zbog svega.

- I treći put, bio je i pravi. Rekao mi je da će doći u restoran pored njegove kuće, pozvao mi je taksi, taksi je došao i stigla sam. Sve što je hteo, bilo je ovde (tu). Devojke, kada izađete, ne možete da ostanete bez svog novca. Došla sam tamo, pozvala sam momka, i on se nije javio. Hvala Bogu, imala sam novca da platim taksi.

Platila sam taksi svojim parama, to je bila prva greška. Stajala na putu kao idiot, zvala sam ga. Ja na ulici, nisam znala gde da idem. To je neki deo Beograda, koji nisam znala - objasnila je.

Kada se na kraju pojavio imao je izgovor u koji ona nije poverovala.

- On se javio posle 30 minuta čekanja, izmišljajući izgovore "Izvini, imao sam obaveze kući, moja mama". Restoran nije bio daleko od njegove kuće, kaže da bi mogao da dođe peške.

foto: printscreen/tiktok/mscolgatebalkan

Ok, već sam čekala, dođi brate. Konačno, on je došao i gleda me ovako. Pita me "Da li si prava crnkinja?". Wtf, shvatila sam da je neki tip budale. Zvao je prijatelje, videla sam ih u restoranu. Zašto imam tako komplikovanu situaciju u Srbiji? Bio je ovo najgori dejt. Kad sam došla u Srbiju, moj život je kao neki film, neverovatno šta mi se dešava - zaključila je devojka.

Brojni korisnici društvenih mreža su joj ostavili komentar podrške i savetovali je da se ne obazire, te da je ponašanje ovog momka bilo izuzetak i da su momci u Srbiji zapravo pristojni i fini.

(Kurir.rs/I.M.)