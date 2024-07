BILA JE U VENČANICI, TRUDNA, ALI JE PROSLAVILA RAZVOD BRAKA! Jelena šokirala pričom: Žurka je zvala "Trauma" evo kako je izgledala

Svaki treći brak u Srbiji završi razvodom, a u proseku brak u našoj zemlji traje 13 godina, a sam broj razvoda svake godine raste za oko 4%.

Gošća "Pulsa Srbije" bila je Nišlijka Jelena Rupar koja je postala poznata kada je u blistavo beloj venčanici sa bidermajerom u rukama i deverušama koje su joj nosile venčanicu proslavila ekstravagantnom žurkom razvod braka, rođendan i trudnoću.

- Pre šest godina se to dogodilo, a žurka je bila za pamćenje, a nosila je naziv "Trauma". Takav naziv žurke je bio jer je treći razlog slavlja došao totalno spontano, dve nedelje pred samu žurku. Sa bivšim sam bila 10 godina zajedno, razveli smo se u maju, a meni je u septembru bio 35. rođendan, pa sam samo dodala još jedan razlog za slavlje, zašto bismo sve doživljavali traumatično. Oko onog pitanja da li sam za dobar razvod ili loš brak, definitivno bih izabrala ovo prvo. Ne treba to doživljavati kao poraz, već shvatiti kao novo poglavlje života. Svakako, niko od nas ne ulazi u vezu, a kamoli brak, sa razmišljanjem da će se to završiti, ali Bože moj, ukoliko se okolnosti promene, mislim da je najbolje da svako nastavi svojim putem - započela je Jelena.

Potom je detaljnije pričala o samom slavlju, reakciji supruga, ali i samom nazivu žurke:

- Kod mene je malo komplikovana situacija, Trauma nije trebalo da bude vezano za neku traumu, već za pesmu Jelene Karleuše, dakle totalnoi je šaljivo trebalo da bude. Pesma počinje sa stihom "da vas upoznam, ovo je moj novi dečko", a trebalo je da sa drugarom uđem u salu, pa da to bude vrsta šale. Inače, on je hteo razvod braka, a ja sam samo pitala gde da potpišem. Nisam preispitivala razloge, ali razumem da ako neko donese takvu odluku, da je pre togao morao dobro da razmisli, smatram da lomljive stvari ne bi trebalo lepiti. Ne kažem ovo u smislu da je bi ljudi tako trebalo da postupaju, ali to je jednostavno moje mišljenje, moj sticaj okolnosti. Dakle, sam naziv Trauma nije imao nikakve veze sa nečim lošim, naprotiv, trebalo je da bude totalno šaljivo, a razvela sam se u beloj venčanici jer na svojoj svadbi to nisam nosila, već sam tada imala neke tri boje. Tako su se nizale ideje, generalno volim tematske žurke, apsolutno sve što organizujem, ima neki svoj pečat.

