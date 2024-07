OVI UREĐAJI "JEDU" STRUJU TOKOM LETNJIH DANA: Prama ovim savetima ELEKTROMEHANIČARA možete da SMANJITE RAČUN za preko 1000 DINARA

Uređaji za rashlađivanje tokom vrelih letnjih dana bukvalno nam jedu struju i dovode do znatnog uvećanja računa.

Elektromehaničar Branko Zrnić otkrio je trikove kako da uštedimo na električnoj energiji tokom vrelih letnjih dana.

"Ako uređaj radi konstantno, a manje je snage, on je i tada veliki potrošač električne energije. Ljude treba obavestiti kako da u postojećem stanju manje potroše, a da zadovolje svoje potrebe. Svi rashladni uređaji imaju kondenzatore gde se gas hladi. Kad su topli dani, kad je viša temperatura, onda taj gas ne može brzo da se ohladi i ulazi vruć u sistem i tako non stop radi. Što je slučaj kod nas. Da bi manje vremena trošio električnu energiju, recimo frižider ili zamrzivač, bar smanjite na jedan podeok. Ako je na dvojci, smanjite na jedinicu. On će vam isto hladiti, ali neće dugo raditi. Tako dobijate da vam uređaj troši duplo manje električne energije," objašnjava elektromehaničar Zrnić.

Ističe da isto važi i za bojler, a kada je klima u pitanju, jako je važno da je ne držimo uključenu non stop.

"Suština je da odmorimo uređaj, da ga gasimo čak i na deset do petnaest minuta. Nama to neće mnogo značiti, ali je dobro je se sprečava pregrevanje klime koje bi moglo da dovede i do požara. Takođe je važno i da temperaturu na klimi ne držimo nisko, već kao što doktori savetuju - 5 do 7 stepeni razlike," dodaje Zrnić.

Kada je u pitanju bojler, objašnjava da se voda greje na 60 do 80 stepeni, međutim, kada bi se temperatura samo malo smanjila, trošilo bi se i do 50 odsto manje struje, kaže Zrnić.

"Ako bi se grejala voda na 40, 45 stepeni i da se ne rashlađuje tokom kupanja, kao i da se bojler isključuje samo tokom kupanja dovelo bi bar do 50 odsto uštede električne energije. Samo na bojleru jedna četvoročlana familija može, sad kako je malo poskupila struja, ranije po 1000, a sad do 1500 dinara, može samo po bojleru mesečno. A kod frižidera se može uštedeti i do 150 kw/h," rekao je Zrnić za "Prva" TV.

