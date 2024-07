MELITA JE POKAZALA KAKO SPREMA HRANU ZA PLAŽU I ŠTEDI NOVAC: Uplatila je i NAREDNO LETOVANJE, poručili joj "OVO TREBA ZABRANITI"

Influenserka Melita Matičević Vukasović, koja objavljuje na TikToku pod imenom ‘Kuhaš Melita‘ objavila je video u kojem je opisala svoje metode kojima priprema i održava svežim namirnice koje sa sobom nosi na letovanje.

"Ne znam kako vama, ali meni se ove godine odlazak na more čini kao privilegija za najveće bogataše. I uopšte mi nije neugodno, mi smo se opremili domaćim namirnicama i brdo toga smo nosili na more", poručila je ona u svom video snimku pa nastavila:

Meliza je pokazala kako pakuje namirnice za plažu foto: Printscreen/TikTok

"Konkretno, ovi krekeri su baš zdravi. Deo koji smo odmah klopali vakumirali smo u vakum kutijama, a u kesicama smo vakuumirali sve ono što nosimo na more. Na plaži smo uštedeli brdo novca, rezervsali smo već i iduće letovanje, i sve smo jeli sveže i domaće, lubenica je hrskava, uveče je stavim, ona je ujutro hrskava na plaži... Neka kaže ko što hoće, mi smo uštedeli i dobro se nahranili na moru‘, kazala je Melita u svom video snimku.

Ispod videa u kojem je Melita pokazala hranu koju nosi na more, uključujući punjene paprike, voće i povrće, moglo se naći brojne komentare TikTokera od kojih su neki oduševljeni njenim ‘snalaženjem‘, a drugi se zgražavaju nad činjenicom da neki na more nose gomilu hranu umesto da to kupe u gradu u kojem letuju.

"Ali ja volim da jedem hranu iz mesta u koje putujem. Nekako mi je to baš bitno. Šta znam", jedan je od komentara. Melita je pojedincima i odgovarala na opaske:

"I mi! Takođr jedemo u mestu gde smo i to reklamiram besplatno, ali samo restorane koji drže kvalitet, a cenu realnu (što više nije slučaj, nerealno su sve podigli, al baš bezobrazno!).

Korisnica Edita, koja se očito ne slaže s gore navedenim stavovima, napisala je: ‘Znam da su cene očaj, ali zabranila bih da se nosi hrana od kuće na plažu".

