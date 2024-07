NJIMA DO KRAJA JESENI PRETI RASKID: Ove 3 horoskopske kombinacije biće na TESTU, čekaju ih opasni ljubavni izazovi i iskušenja

Prema astrolozima, parovi određenih horoskopskih znakova suočiće se s ozbiljnim ispitima u ljubavnim vezama. Veze koje već imaju problema ili su prekinute mogu se suočiti s konačnim raspadom. Međutim, ako se u stabilnim odnosima pojave izazovi, postoji šansa za prevazilaženje problema. Ako se nađete na "crnoj listi" horoskopa, astrolozi preporučuju da to vidite kao priliku za lični rast.

Ovan i Vaga

foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Ovaj par čekaju intenzivni sukobi i nesporazumi. Oba partnera će biti pod pritiskom, što će dovesti do čestih svađa. Kada Ovan ima prednost u karijeri, Vagi treba više romantike. Kada Ovan ima odličan ljubavni period, što će se desiti u avgustu, interesovanja Vaga će biti drugačija. Ovan, poznat po svojoj impulsivnoj i strastvenoj prirodi, osetiće potrebu za akcijom i avanturom. Vaga, s druge strane, žudi za harmonijom i ravnotežom. Do sukoba će doći kada Ovan bude brzo donosio odluke bez konsultovanja sa svojim partnerom, zbog čega će se Vaga osećati zanemareno i potcenjeno. Do jeseni će neko od ova dva znaka odlučiti da krene svojim putem kako bi pronašao svoj unutrašnji mir.

Blizanci i Devica

foto: Profimedia

Ovaj par ima veoma interesantan uticaj planete Merkur, jer je vladar oba znaka. Ipak, ovo može da bude izuzetno nepovoljno. Ovog leta Merkur će biti retrogradan između 4. i 28. avgusta, što je ključni period za vezu Blizanaca i Device. Zvezde će ih testirati kroz njihove lične razlike. Blizanci, avanturistički raspoloženi i otvoreni za nova iskustva, osećaće se ograničeno zbog analitičke i kritičke prirode Device. Komunikacija, iako će u početku biti jaka, pretvoriće se u napetost i frustraciju. Devica će postati sve kritičnija prema nepredvidivom ponašanju Blizanaca.

Lav i Škorpija

foto: Profimedia

Odnos Lava i Škorpije biće obeležen borbom za moć i ljubomorom. Lav će, sa svojom potrebom za divljenjem, često dolaziti u sukob sa Škorpijom koja je intenzivna i posesivna. Ovog leta Lav će nastojati da bude u centru pažnje, što će pobuditi nesigurnost Škorpije. On će zauzvrat pokušati da kontroliše i manipuliše kako bi održao uticaj na partnera. Ova dinamika će stvoriti napetost, a strast u njihovoj vezi pretvoriće se u ljutnju.

