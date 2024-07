SVI MISLE DA JOJ JE TEK 20, ZABEZEKNU SE KAD ČUJU KOLIKO IMA GODINA: Tvrdi da je TAJNA njenog izgleda u tome što NEMA MUŽA I DECU

Foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kerolajn Batler ima 50 godina, a mnogi koji je upoznaju tvrde da je u dvadesetim. Ova mladolika dama otkriva da ima dva glavna razloga zašto izgleda tako mladoliko. Menadžer društvenih medija kaže da to što je sama i bez dece pomaže da izgleda mlađe. Pored toga, ona svoj izgled svodi na nekoliko faktora – uključujući nošenje jeftine kreme za sunčanje u supermarketu svaki dan, izbegavanje mesa i pića i singl život.

„Kada kažem koliko imam godina, ljudi mi ili ne veruju ili me pitaju koje su moje tajne“, otkrila je Kerolajn iz Norfolka pa dodaje:

Kerolajn je ponosna na svoj mladoliki izgled foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Često dobijam komentare na svom TikTok nalogu o tome koliko izgledam mlađe od svojih godina. U jednom konkretnom videu o četkicama za šminkanje, ljudi izgleda misle da imam oko 20 godina. Mislim da je to kombinacija dobrih gena, ne pijem, nosim faktor 50 svaki dan i vegetarijanac sam".

Kako objašnjava, mladolikom izgledu pripisuje to što nema dečka niti muža, kao ni decu i time je izbegla stres koji podstiče starenje.

Ko bi rekao da Kerolajn ima 50 godina foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Verovatno pomaže i to što nemam decu, ali imam 15-godišnjeg Džeka Rasela po imenu Eni koji me svakako drži na nogama. Još jedna stvar koja bi mogla da doprinese mom sadašnjem mladalačkom izgledu – nemam muža ili dečka! To svakako pomaže da se minimizira svaki stres ili mrštenje. Ljudi često govore stvari poput ’sačekaj da uđeš u četrdesete, počećeš da doživljavaš promene’ ja onda ističem da nisam tako daleko od 50", kaže ova lepotica, piše Mirror.

Nema decu, ali ima psa foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kerolajn je otkrila svoje "tajne" održavanja mladalačkog sjaja u kasnim 40-im - i na našu žalost, ona veruje da je mnogo toga zavisi od sreće.

„Mislim da to ima mnogo veze sa dobrim genima. Moj tata ima 85, a mama 77 godina, i oboje su izuzetno dobri za svoje godine. Alkohol sam pila u kasnim tinejdžerskim i dvadesetim godinama, ali sam prestala u svojim srednjim tridesetim. Nisam baš uživala u ukusu i nakon nekog vremena mi je bilo preskupo. Više volim fini voćni sok ovih dana! Već nekoliko godina sam vegetarijanac to je zbog moje ljubavi prema životinjama, a ionako sam uvek preferirala vegetarijansku hranu. Ali, govoreći to, volim sir, i imam sklonost ka čokoladi i slatkišima“

Pored svoje ishrane, Kerolajn takođe ima jednostavan pristup nezi kože. „Nosila sam SPF faktor 50 na licu svaki dan već više od jedne decenije. To je samo deo moje rutine i nešto što radim bez razmišljanja. Stavljam ga svako jutro. Nije ništa fensi –ja jednostavno koristim kremu za sunčanje faktora 50 iz Koristim ga kao hidratantnu kremu pre nanošenja šminke. Jeftina je kao čips."

