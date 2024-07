REZERVACIJA STOLA 70.000 $, POTOCI ŠAMPANJCA I BAHANALIJE: Pogledajte kako izgleda NAJLUKSUZNIJA ŽURKA na svetu i ko tamo ide

Da li ste se ikada pitali kako izgleda najluksuznija žurka na svetu? Dovoljno je samo nabrojati nekoliko "sitnica" - automobili koji jure 200 km/h, flaše šampanjca od 9 litara koje moraju da nose po četvorica konobara i brojne slavne osobe s A-liste.

Sve to može se videti na godišnjoj žurki na superjahti u Monaku, čiji je domaćin Amber Lounge. Ta žurka se poklapa s istoimenom Velikom nagradom Formule 1 koja se tamo održava.

Sky News razgovarao je s predstavnicima kompanije Amber Lounge, koji su dali uvid u jedan od najekskluzivnijih događaja na svetu. Na njihovim žurkama okuplja međunarodni džet-set, pripadnici kraljevskih porodica, filmske zvezde, slavne osobe s A-liste i zvezde iz F1 sveta, a svi oni uživaju u ultraluksuznom gostoprimstvu nakon prestižne trke i ultimativnog iskustva.

Amber Lounge je, kako ga nazivaju, "putujući lajfstajl događaj", a tim sastavljen od 81 osobe priređuje spektakl na tropalubnoj superjahti dugoj više od 30 metara u samo 72 sata. Oni koji žele da prisustvuju ovom događaju moraće da izdvoje popriličnu svotu novca, a zbog toga, naravno, mnogo i očekuju zauzvrat.

Tako Don Perinjon slobodno teče u potocima, porcije kavijara samo se ređaju, a to su samo neke od luksuznih pogodnosti u kojima posetioci mogu da uživaju. S obzirom na njihovu bogatu klijentelu, kompanija se tokom godina susretala s raznim neobičnim zahtevima. Tako su, na primer, morali da organizuju privatni let do obližnje Nice, nakon čega je usledilo i helikoptersko iskrcavanje u Monte Karlu. A onda je privatni vozač morao da doveze goste na ovaj događaj.

Na spisku koji uključuje brojna imućna imena redovno se nalaze i sami vozači F1, kao i slavne osobe poput glumice Pamele Anderson, pevača Džastina Bibera, rijaliti zvezde Kim Kardašijan, kuvara Gordona Remzija...

Amber Lounge procenjuje da se tokom 20 godina njihovog poslovanja na njihovoj palubi popilo oko 56.000 flaša šampanjca, što je oko 2.800 u ta tri dana koliko se održava svake godine.

Posetioci tokom dana mogu da uživaju i u celodnevnom otvorenom baru, mediteranskim zalogajima, di-džej setovima uživo i brojnim drugim pogodnostima. Noću se gosti odvodi u pop-ap klubove koji su izgrađeni po narudžbini na terasi Le Méridien Beach Plaze, jedinog hotela u Monte Karlu sa svojom privatnom plažom i direktnim pristupom F1 stazi.

VIP stolovi, kojih obično ima između pet i deset, koštaju oko 40.000 dolara po večeri, ali možete dobiti pristup kao stalni gost za oko 5.000 dolara za tri dana. Valja napomenuti i da se za VIP pakete po narudžbi mora lično obratiti organizatorima, a neki idu i do 70.000 dolara za jednu noć.

Primera radi, početna cena nedeljnog najma superjahte Mac One, koja je u vlasništvu Amber Loungea, iznosi oko 134 hiljade dolara nedelja, plus troškovi, prenosi Jutarnji.hr.

Zanimljivo, stolovi za 2025. godinu već su rasprodati...

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

00:22 Duško Tošić objavio video iz kafane sa rođendanske žurke