U AVGUSTU ĆEMO IMATI ENERGIJU TRI OSMICE: Numerolozi otkrivaju TEKTONSKE PROMENE, evo šta one donose - spremite se!

Čak tri osmice u energiji imaćemo 8. avgusta 2024. godine. Vaša akcija je već karma, a ona će dati svoje rezultate u bliskoj ili daljoj budućnosti. I vaši trenutni rezultati su takođe posledica onoga kako ste radili ranije. Dakle, karma nije nužno nešto loše. Ako ste, na primer, svom cilju dugo vremena bili posvećeni iskreno, onda će vas karma za to nagraditi bogatstvom, rastom, uspehom i novim sjajnim prilikama. Ovde je reč o poštenoj posledici vaših postupaka, kaže horoskop.

Zašto Saturn vlada ovim datumom i šta želi od svih?

Karma vraća i neprijatne posledice od odluka koje nisu bile najbolje - za to je zaslužna najstroža i najzahtevnija planeta astrologije, Saturn. On je taj koji kontroliše broj 8, tako da njegov uticaj može jednostavno da vas šokira. Kada na isti dan imamo tri osmice, to je nešto što definitivno niste ni slutili da može da se dogodi.

Saturn je univerzalni sudija. On daje rezultate po najvišoj pravdi, u zavisnosti od vaših misli, govora i postupaka. Ispostavilo se da će početkom avgusta naš najviši sudija, gospodin Saturn, bukvalno trostrukom snagom doneti konačan sud o nama.

Ovo je dan kada mogu da se dese veoma zanimljivi događaji, otkriju neočekivane činjenice, dese spontani sastanci, predlozi i odluke. Ovo je dan kada ili shvatimo svoje mračne tačke (najverovatnije će to biti bolno) ili, naprotiv, dobijamo nagradu za rad i dobra dela (najlepši trenutak u životu).

Kako se pripremiti za 8. avgust 2024. godine?

Vaš glavni zadatak je da svesno i iskreno izvršite što više dobrih dela. Pokažite velikodušnost, strpljenje (ovo je posebno važno), trud, dobrotu, fleksibilnost, pomozite bližnjem. Oslobodite se ogorčenosti i ponosa. Zapamtite da smo svi mi ljudi. Evo šta treba da znate:

Saturn velikodušno zahvaljuje onima koji se bave dobrotvornim radom, posebno pomažu starima i životinjama, pa ako želite da "sredite" svoju prošlost i izbegnete negativne posledice 8. avgusta 2024, posvetite se ovom vidu pomoći.

Sada obratite pažnju na znakove! Isti brojevi, snovi, situacije koje se ponavljaju, iste fraze ili zahtevi različitih ljudi - sve je to Saturn, koji vam skreće pažnju da je vreme da ispravite sve, da je vreme da se prilagodite.

Potrudite se da razumete zašto ste naišli na prevaranta ili zašto vas je neka osoba izdala, na primer. Na "saturnovskom nivou" postoji objašnjenje za ovo i ono je uvek u vama samima.

Analizirajte svoje postupke. Zapitajte se: "Šta sada mogu da učinim da sutra bude drugačije?". Na kraju krajeva, odgovornost uvek leži u vama samima.

"Vapaj u pustinji" je savršena metafora za ovaj dan, prema rečima astrologa. Saturn će vas pozvati da obratite pažnju na iskrenost prema sebi i svom životu, nateraće vas da se okrenete i konačno uradite ono zbog čega postojite.

Dakle, važno je da zapamtite: osećanja koja doživljavate na ovaj dan umnožiće se u bliskoj budućnosti nakon njega.

