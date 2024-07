OVAJ PAS KROZ IGRU SAKUPLJA SMEĆE KOJE GRAĐANI NEMARNO BACAJU! Vlasnik za Kurir otkrio kako je naučio ovu veštinu (VIDEO)

Čini se da ima sve manje onih koji imaju ekološku svest i brinu o svom okruženju. Sliku u Nišu popravio je ni manje ni više nego pas. Simpatije Nišlija ali i mnogih stranaca pridobila je ženska malinoa po imenu Hajdi svojom ekološkom svešću i drugim brojnim veštinama.3

Neumorno kroz igru ona sakuplja smeće koje za sobom ostavljaju nemarni građani i baca u kantu, a kako je naučila ovu ali i druge veštine za Kurir je otkrio Hajdin vlasnik Aleksandar Zdravković.

- Ona se sa tim smećem proslavila sasvim slučajno. Ćerka se u školskom dvorištu igrala, neko je to snimio sa terase i tako je postala popularna. Tako je jednom uzela flašu, a ja joj rekao da nosi to i pokazao na kantu za đubre, ponovila je to nekoliko puta i to je to.

02:50 OVAJ PAS KROZ IGRU SAKUPLJA SMEĆE KOJE GRAĐANI NEMARNO BACAJU! Vlasnik za Kurir otkrio kako je naučio ovu veštinu

Ne samo da je Hajdi poslušna napolju, već i u kući, koju neretko kroz igru pospremi, ali pomaže porodici u svim drugim poslovima, čak i ukoliko zaboravite ključ zgrade, ona pritekne u pomoć.

- Sve što treba da doda, ona donese, budi decu za školu. Tačno zna koja je čija soba, donosi nam papuče, čarape, daljinski. Sve nas sluša, bukvalno pričamo sa njom, dosta toga zna, nisu to više komande, jednostavno je razgovor.

