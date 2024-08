MNOGI SRBI OVO RADE NEDELJOM, A U NEMAČKOJ JE STROGO ZABRANJENO: Ako tamo prekršite ovu zakonsku uredbu čeka vas paprena kazna

Da li ste ikada iskoristili nedelju za sređivanje životnog prostora? Usisavanje, uključivanje veš-mašine, ili možda popravku nekih sitnica?

Ovakva praksa nije nepoznata - u našoj zemlji i širom sveta, dok bi vas u Nemačkoj dovela u nevolju.

U pomenutoj državi veoma se poštuje koncept "tihi sati" (Ruhezeit) koji podrazumeva niski nivo buke u određenim periodima dana, odnosno nedelje.

Treba naglasiti da nije reč o predlogu, ili preporuci, već zakonskom uslovu. Dakle, kršenje propisa može dovesti do žalbe, novčane kazne ili, u ekstremnim slučajevima, pravnog postupka, prenosi The Munich Eye.

foto: Profimedia

Ukoliko ste boravili u Nemačkoj verovatno ste primetili tišinu koja “vlada” nedeljom. Većina prodavnica je zatvorena, ljudi odmaraju, a ulice su puste.

Mir vlada i u stambenim zajednicama, tokom čitavog dana.

Da bismo napravili razliku, evo kako je kućni red regulisan u Srbiji. Radnim danima važi od 16 do 18 sati, te od 22 do 7 ujutru. Vikendom je na snazi od 14 do 18 i od 22 do 8 sati subotom, odnosno do 10 nedeljom.

Kada je reč o Nemačkoj, uopšteno govoreći, podrazumevani “tihi sati” su radnim danima od 22 do 7 sati, a nedeljom ceo dan.

Ruhezeit se, takođe, primenjuje državnim praznicima tokom celog dana.

Treba naglasiti da je reč o složenom sistemu, zasnovanom na federalnim, saveznim i lokalnim propisima.

foto: Shutterstock

Samim tim postoje razlike, jer nemački regioni definišu “tihe sate” shodno lokalnim propisima o zaštiti od buke (Lärmschutzverordnung). Negde i nisu propisani.

Uz to, pravilnik se može razlikovati ukoliko stanodavac ima dodatne zahteve, prenosi Urbanground.

Opšte pravilo je da smete proizvoditi buku veću od 50 decibela, u šta bi spadalo:

usisavanje

pranje kola

košenje travnjaka

baštenski radovi s električnim alatima

građevinski radovi s (bučnim) električnim alatima

duvanje lišća

čišćenje snega

puštanje glasne muzike

organizovanje žurki

zakucavanje čekićem

korišćenje pumpi za vodu

Ako se komšije požale na buku, može se dogoditi nekoliko stvari.

foto: Shutterstock

Obično, prvo stiže anonimno upozorenje da ne poštujete kućni red - koje treba shvatiti ozbiljno, jer bi u suprotnom mogli da intervenišu policija, stanodavac ili upravnik zgrade.

U slučaju da se uključi policija verovatno ćete platiti kaznu (često manju, ako je reč o prvom prekršaju), a one mogu iznositi više hiljada evra.

(Kurir.rs/Telegraf/J.M.)

