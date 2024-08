KRENULI DA POPRAVE KVAR, A ONDA SE NIOTKUDA STVORILA MORSKA NEMAN: Od ovog prizora i najhrabriji bi prebledeli od straha (VIDEO)

Svako od nas ima svoje strahove i fobije. Neko se plaši igala, neko skučenog prostora ili visine, a ima i onih koji imaju strah od okeana, mora ili bilo kakvog plivanja u dubokoj vodi. Taj fenomen zove se talasofobija.

Mnogi će vam reći da su takvi strahovi iracionalni, ali snimak koji već godinama kruži po društvenim mrežama pokazuje baš suprotno.

Naime, na video snimku zabeženo je šta se nalazi 900 metara ispod površine Atlantika, a kreator istog je Nik, momak zaposlen u naftnoj industriji koji je ovaj zapis objavio još 2006. godine, prenosi LadBible.

Nik i njegov tim dobili su zaduženje da pregledaju gasovod jedne kompanije zbog čega je bilo potrebno da aktiviraju podvodno vozilo na daljinsko upravljanje. Ono što su tada videli svojim očima, naježiće i one koji se ne plaše.

Na snimku u početku, što bi se reklo, nema žive duše. A onda, sasvim niotkuda, ispred kamere se pojavio ogroman kit, poznatiji kao ulješura.

Ovaj podvodni džin kružio je oko kamere narednih 40 sekundi nakon čega je misteriozno nestao dalje u okeanskim dubinama, a video je mnoge na društvenim mrežama podsetio zašto se zapravo plaše dubina vode.

"Užasava me činjenica da nešto ovako veliko može da vam se približi u mraku," napisao je jedan korisnik.

"Ovo bi me prestrašilo. Pomislio bi da je neka vrsta čudovišta," nadovezao se drugi.

Kitovi ulješuri mogu da dosegnu čak do 18 metara i težinu do 50 tona. Najčešće su stanovnici tropskih i subtropskih područjima, mogu da zarone dublje od 300 metara, a zabeležen je čak i primerak kada je praćen sonarom do impresivnih 2.500 metara.

(Kurir.rs/J.M.)

