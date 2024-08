OTIŠLA SAM U NAJPOPULARNIJE MESTO U GRČKOJ I PREŽIVELA PAKAO: Ovo ne bih poželela NI NEPRIJATELJU, kad smo stigli, desio se HOROR

Paula, Kanađanka češkog porekla, podelila je na TikToku traumatično iskustvo iz jednog od najpoznatijih grčkih letovališta. U pitanju je ostrvo Santorini, koje je iz godine u godinu sve popularnije među turistima širom Evrope, pa i sveta.

Kada neko pomene Santorini, većina ljudi pomisli na najlepšu simbiozu bele i svetloplave boje i prelepo more koje se gleda "sa visine". Naravno - i poznate, jer, pored Mikonosa, ovo ostrvo u Grčkoj jedno je od omililjenih destinacija pripadnika svetskog džet-seta. Nažalost, Pauli će ostati u najgorem mogućem sećanju. I ne, nije se razočarala u lepotu prirode, arhitekture ili vode, već - transporta.

Kaže da je prošla strahote dok njena noga nije kročila na ostrvo, te da je jedna kratka vožnja autobusom zasenila sve dane provedene na ovom veličanstvenom ostrvu.

"Najgore mesto na kom sam bila"

"To je najgore mesto na kom sam ikad bila. Stigli smo trajektom do luke. Nakon toga smo svi otišli da kupimo karte za autobus - i ubeđena sam da to vode neki gangsteri. Sve je bilo haotično i nezvanično, neprofesionalno. Karte obično koštaju dva evra - zašto su onda naše koštale 50? Sa sniženjem 35, jer nismo hteli da platimo 50. Ali, opet, 35 evra za javni prevoz nema smisla", priča ova devojka, češko-kanadskog porekla, koja je na putovanje otišla sa jednim saputnikom.

Iznenađena da karta može koštati toliko, ušla je u autobous i pitala svakog putnika ponaosob koliko je platio svoju - i svi su počeli da govore drugačije cene.

foto: Shutterstock

Plaćali različite cene karte

"Dva evra, pet evra, 50 evra. Izašla sam iz autobusa i tražila da mi većinu novca vrate. Međutim, situacija je postala neprijatna i plašila sam se da naš prtljag neće stići do destinacije, jer kada ste u autobusu, ne možete da vidite svoje kofere. Mogu samo da ih izvuku iz autobusa", nastavlja Paula priču o svom neprijatnom iskustvu na Santoriniju.

Imala je loš osećaj, pa je telefonom počela da beleži dešavanja nakon što su stigli na lokaciju.

- Videli su nas da snimamo i izneli su naše torbe iz autobusa. Nisam razumela šta pričaju, jer ne razumem grčki jezik, ali je bilo vrlo neprijatno. Čim smo došli na to "prokleto ostrvo", dobili smo novac nazad. Pisali smo autobuskom prevozniku, njihova "SOS podrška" nas je spasla, ali - mrzim Santorini - istakla je Paula na kraju.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S.)

Bonus video:

07:39 GRČKA NAJJEFTINIJA, ALI NEMA SMEŠTAJA ZA MALE PARE Seničić: Sezona bolja nego prošle godine, a OVO JE OMILJENA DESTINACIJA